Hindi India Hindi

Delhi Republic Day Traffic Police New Facilities Google Maps Parking Helpdesks Shuttle Calling System Buses

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार मिलेगी ये सुविधा, दर्शकों को कार पार्किंग की किचकिच से मिलेगा छुटकारा

Republic Day 2026:गणतंत्र दिवस और बीटिंग रिट्रीट समारोह में कार पार्किंग की किचकिच से छुटकारा मिलेगा, इसको लेकर सरकार नई व्यवस्था ला रही है.

Republic Day Traffic

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस और बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान कर्तव्य पथ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. हर साल पार्किंग, रास्ता खोजने और भीड़ की वजह से लोगों को परेशानी होती है. इस बार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दर्शकों की सुविधा के लिए खास तैयारी की है. तकनीक और नए तरीकों की मदद से ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है. इसका मकसद है कि लोगों को कम से कम परेशानी हो और वे आसानी से समारोह का आनंद ले सकें. पुलिस चाहती है कि लोग बिना तनाव के समय पर पहुंचें और सुरक्षित तरीके से अपने घर लौट सकें. इसलिए पार्किंग से लेकर गाड़ियों की आवाजाही तक, हर चीज को पहले से ज्यादा आसान और व्यवस्थित बनाने की कोशिश की गई है.

गूगल मैप से मिलेगी पार्किंग की जानकारी

इस बार सबसे बड़ा बदलाव यह है कि पार्किंग की जानकारी गूगल मैप पर मिलेगी. पहले लोगों को सही पार्किंग ढूंढने में बहुत समय लगता था. कई बार वे गलत जगह चले जाते थे और जाम में फंस जाते थे. अब दर्शक अपने मोबाइल पर गूगल मैप खोलकर सीधे तय पार्किंग स्थल तक पहुंच सकेंगे. इससे समय की बचत होगी और ट्रैफिक भी कम जाम होगा. लोगों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा. यह सुविधा खासकर बाहर से आने वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगी, जिन्हें दिल्ली की सड़कों की ज्यादा जानकारी नहीं होती.

12 जगहों पर लगेंगी हेल्प डेस्क

कर्तव्य पथ और उसके आसपास के इलाकों में 12 जगहों पर हेल्प डेस्क बनाई जाएंगी. इन हेल्प डेस्क पर ट्रैफिक पुलिस का स्टाफ मौजूद रहेगा. यह स्टाफ लोगों को सही रास्ता बताएगा, पार्किंग तक पहुंचने में मदद करेगा और किसी भी तरह की परेशानी में मार्गदर्शन देगा. परेड खत्म होने के बाद भी ये हेल्प डेस्क काम आएंगी. लोग अपने वाहनों तक कैसे पहुंचें, इस बारे में भी यहां से जानकारी मिलेगी. इससे भीड़ कम होगी और अव्यवस्था नहीं फैलेगी. हेल्प डेस्क का उद्देश्य है कि हर दर्शक को तुरंत मदद मिल सके.

कॉलिंग सिस्टम

समारोह खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत गाड़ियों की भीड़ से होती है. इस समस्या को हल करने के लिए इस बार कॉलिंग सिस्टम शुरू किया जा रहा है. ड्राइवरों को फोन करके बताया जाएगा कि उन्हें अपनी गाड़ी कहां और कब लेकर आनी है. इससे एक साथ बहुत सारी गाड़ियां सड़कों पर नहीं आएंगी और जाम की स्थिति नहीं बनेगी. इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस स्टाफ के लिए शटल बस सेवा भी शुरू होगी. पहले कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान काफी दूर पैदल चलना पड़ता था. अब शटल बस से उन्हें नॉर्थ और साउथ जोन के बीच आसानी से आने-जाने की सुविधा मिलेगी. इससे उनका समय और ऊर्जा दोनों बचेंगे.

हेल्प डेस्क की जगहें

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि ये सभी सुविधाएं पहली बार शुरू की जा रही हैं. उनका उद्देश्य है कि दर्शकों को किसी भी तरह की परेशानी न हो और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनी रहे. हेल्प डेस्क मोती लाल नेहरू प्लेस, सुनहरी मस्जिद गोल चक्कर, मान सिंह चौक, जीपीओ गोल चक्कर, जसवंत सिंह गोल चक्कर, विंडसर प्लेस, मंडी हाउस, तीन मूर्ति गोल चक्कर, जनपथ व डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गेट नंबर 14, क्यू प्वाइंट पालिका पार्किंग और कनॉट प्लेस में लगेंगी. इन सभी इंतजामों से उम्मीद है कि इस बार गणतंत्र दिवस और बीटिंग रिट्रीट समारोह दर्शकों के लिए ज्यादा आसान, सुरक्षित और आरामदायक होगा.

Add India.com as a Preferred Source