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Delhi Fire Live Update: मालवीय नगर में भीषण आग में जलकर 20 की मौत, PM मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान

Delhi Fire Live Update: आग सुबह करीब 8.50 बजे लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट के बेसमेंट में लगी. फायर टेंडर की कई गाड़ियां मौके पर है. राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है.

Written by: Parinay Kumar
Updated: June 3, 2026 12:54 PM IST
Delhi Fire Live Update: मालवीय नगर में भीषण आग में जलकर 20 की मौत, PM मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान

Delhi Fire Live Update: देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार (3 जून) को एक होटल के रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग में जलकर 20लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए. आग सुबह तकरीबन 8.50 बजे लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट के बेसमेंट में लगी, जिसके बाद कई फायर टेंडर इलाके में भेजे गए. एक अधिकारी ने बताया कि डिस्ट्रेस कॉल मिलने के बाद दो वाटर टेंडर, दो वाटर बोजर, एक क्विक-रिस्पॉन्स गाड़ी और दूसरी फायरफाइटिंग यूनिट भेजी गईं. आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है.

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और पढ़ें: Breaking News 3 June: दिल्ली के रेस्टोरेंट में आग- 20 लोगों की मौत, पश्चिम बंगाल में खिसक रही ममता की जमीन, TMC में बड़ी फूट के संकेत

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  • Jun 3, 2026 12:54 PM IST

    PM मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगने की घटना में लोगों की जान जाना बेहद दुखद है. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है. PMNRF की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे. यह पोस्ट पीएमओ के एक्स अकाउंट की ओर से किया गया है.

  • Jun 3, 2026 12:41 PM IST
    दक्षिण जिले के DDMA के SDM जितेंद्र कुमार ने कहा, ‘जैसे ही हमें कॉल मिली, हमने तुरंत DDMA सेल को एक्टिवेट कर दिया. हमें पता चला है कि इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट चल रहा था. आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है. अब तक चार शव बरामद किए जा चुके हैं. घायलों समेत 7-8 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. ऊपर के फ्लोर पर मौजूद कुछ लोगों ने स्थानीय लोगों द्वारा सड़क पर बिछाए गए गद्दों पर कूदकर अपनी जान बचाई.’
  • Jun 3, 2026 12:39 PM IST
    दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग की घटना पर कहा, ‘मालवीय नगर में लगी भीषण आग की घटना में लोगों की जान जाने से मैं बहुत आहत और दुखी हूं.पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. मैं घायलों के जल्द ठीक होने और इस दिल दहला देने वाली घटना से प्रभावित सभी लोगों को हिम्मत और हौसला मिलने की प्रार्थना करती हूं. घटना की जानकारी मिलते ही, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस, DDMA, CATS एम्बुलेंस सर्विस और दूसरी इमरजेंसी रिस्पॉन्स एजेंसियों की टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया और उन्होंने बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिए. उनकी तेजी से की गई कार्रवाई की वजह से प्रभावित जगह से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका. दिल्ली सरकार हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए है. प्रभावित परिवारों को हर जरूरी मेडिकल मदद और सहायता दी जा रही है. दुख की इस घड़ी में दिल्ली सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है. हम इस घटना से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं.’
  • Jun 3, 2026 12:37 PM IST

    दिल्ली के LG तरनजीत सिंह संधू ने कहा, ‘मालवीय नगर के हौज रानी स्थित एक होटल में लगी भीषण आग की घटना से मैं बेहद दुखी हूं. मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवारों के साथ हैं, और मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना में सभी के साथ शामिल हूं. पुलिस, सिविल और अग्निशमन बचाव दल इस समय घटनास्थल पर बचाव कार्य में जुटे हुए हैं. अधिकारियों से बात की गई है और उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे इस दुखद घटना में तत्काल चिकित्सा सहायता, राहत और गहन जांच सुनिश्चित करें.’

  • Jun 3, 2026 12:34 PM IST

    न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक आग में 18 लोगों की मौत हो गई है.

  • Jun 3, 2026 12:32 PM IST
    Delhi Fire: आग सुबह तकरीबन 8 बजकर 50 मिनट पर लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट के बेसमेंट में लगी. इसेक बाद फायर टेंडर की कई गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. राहत और बचाव अभियान जारी है.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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