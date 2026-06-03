Delhi Fire Live Update: मालवीय नगर में भीषण आग में जलकर 20 की मौत, PM मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान

Delhi Fire Live Update: देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार (3 जून) को एक होटल के रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग में जलकर 20लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए. आग सुबह तकरीबन 8.50 बजे लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट के बेसमेंट में लगी, जिसके बाद कई फायर टेंडर इलाके में भेजे गए. एक अधिकारी ने बताया कि डिस्ट्रेस कॉल मिलने के बाद दो वाटर टेंडर, दो वाटर बोजर, एक क्विक-रिस्पॉन्स गाड़ी और दूसरी फायरफाइटिंग यूनिट भेजी गईं. आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है.
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