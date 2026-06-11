Delhi Traffic Alert: दिल्ली के इन इलाके में लग सकता है तगड़ा जाम, घर से निकलने से पहले जरूर पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी

Delhi Traffic Alert: दिल्ली वालों के लिए जरूरी खबर, अगर आज आप घर से निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस कि ये ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर पढ़ लें. दरअसल दिल्ली जल बोर्ड के चल रहे काम की वजह से महारानी बाग और आश्रम के बीच रिंग रोड पर लोगों को जाम का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा पहले से प्लान करें, पीक आवर्स में ऐसे हिस्से में जाने से बचें जहां ट्रैफिक अधिक हो और बताए गए दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक महारानी बाग और आश्रम के बीच रिंग रोड पर जल बोर्ड की तरफ से रिपेयर और मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसकी वजह एक हफ्ते तक ऐसे हालात बने रह सकते हैं, इसलिए दूसरे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें. जल बोर्ड के काम की वजह से रिंग रोड पर दो लेन से गाड़ियों की आवाजाही बाधित हो गई है. ऐसे में DND फ्लाईवे से आश्रम की ओर रिंग रोड के हिस्से में ट्रैफिक प्रभावित रहने की संभावना है. C.V. रमन मार्ग से रिंग रोड पर ट्रैफिक मर्ज हो रहा है. ऐसे में जाम से बचने के लिए दूसरे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना अच्छा होगा.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कुछ वैकल्पिक रास्ते सुझाए हैं ताकि लोगों को जाम की परेशानी कम हो. DND फ्लाईवे से आश्रम की ओर आने वाले वाहन चालक बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा रिंग रोड की बजाय C.V. रमन मार्ग से भी सफर किया जा सकता है.
जो लोग C.V. रमन मार्ग से रिंग रोड की ओर जा रहे हैं, उन्हें माता मंदिर मार्ग और मथुरा रोड का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. इससे प्रभावित इलाके में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और सफर आसान हो सकेगा. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से यात्रा शुरू करने से पहले अपने रूट की जानकारी लेने की अपील की है.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करने और नेविगेशन ऐप के जरिए रियल-टाइम ट्रैफिक अपडेट देखने की सलाह दी है. पुलिस ने कहा है कि प्रभावित जगहों पर तैनात कर्मचारियों के साथ सहयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और धैर्य बनाए रखें. अधिकारियों के मुताबिक लोगों के सहयोग से ट्रैफिक का संचालन बेहतर रहेगा और सभी को आने-जाने में सुविधा मिलेगी.
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