दिल्ली में अब सोलर पैनल लगाना होगा आसान, मिलेगी 5 साल फ्री मेंटेनेंस और नेट मीटरिंग की सुविधा

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सोलर पॉलिसी का लक्ष्य मार्च 2027 तक 500 मेगावाट अतिरिक्त रूफटॉप सोलर क्षमता विकसित करना है.

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दिल्ली की CM रेखा गुप्ता BJP के चुनावी वादों को तेजी से लागू कर रही हैं. (ANI)

दिल्ली की BJP सरकार ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया है. दिल्ली सरकार ने सोलर एनर्जी की नई स्कीम लॉन्च की है. इस योजना के तहत 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों में 3 किलोवाट तक के सोलर रूफटॉप सिस्टम का पूरा खर्च सरकार उठाएगी. ऐसे उपभोक्ताओं को शुरुआत में कोई चार्ज नहीं देना होगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि अब उनकी सरकार नई सोलर पॉलिसी के तहत यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल के जरिए रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देगी. इसे IPGCLK के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया लागू की जाएगी. इसस उपभोक्ताओं को बेहतर कीमत और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार (1 सितंबर) को बताया कि IPGCLK इंस्टॉलेशन, वेंडर कोऑर्डिनेशन, शिकायत निवारण और उपभोक्ता सुविधा की पूरी प्रक्रिया को संभालेगी. साथ ही सिलेक्टेड वेंडर पहले 5 वर्षों तक मुफ्त ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस (O&M) की सुविधा दी जाएगी.

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उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सोलर नेट मीटरिंग प्रक्रिया को 75 दिन से घटाकर 25 दिन कर दिया गया है. इसके अलावा 10 kW तक के रेजिडेंशियल सोलर सिस्टम के लिए एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन चार्ज पूरी तरह माफ कर दिए गए हैं.

मार्च 2027 तक 2 लाख घरों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य

दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2027 तक दो लाख से ज्यादा घरों को सोलर योजना से जोड़ा जा सके. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली को ग्रीन दिल्ली की ओर ले जाने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है. मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली की हर छत पर सोलर पैनल लगे.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पूरे देश में बहुत अच्छा काम कर रही है.दिल्ली में इसकी रफ्तार ज्यादा नहीं थी. ऐसे में सरकार ने योजना में आने वाली दिक्कतों को समझकर उनके मुताबिक कुछ बदलाव किए हैं.

मोदी सरकार चलाती है PM सूर्य घर योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को देश में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने और विदेशों पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर स्कीम (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) की शुरुआत की थी. योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी देने का प्रावधान रखा गया है. सोलर पैनल लगवाने के बाद आप 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पा सकते हैं. यही नहीं अगर ज्यादा बिजली पैदा होती है तो उसे सरकार को बेचकर पैसा भी कमाया जा सकता है.

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