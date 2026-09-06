दिल्ली के सत्य निकेतन में बड़ा हादसा, बच्चों के हॉस्टल की बिल्डिंग गिरी, देखें वीडियो

Student Hostel Collapses: दिल्ली में एक बड़ी इमारत रविवार को गिर गई. यह बच्चों का हॉस्टल बताया जा रहा है.

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दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरी है. (photo credit, ANI, Video grab)

फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं

मलबे के नीचे 50 छात्रों के फंसे होने की आशंका है

इमारत पांच मंजिला थी, हादसे का कारण स्पष्ट नहीं

Student Hostel Collapses: दिल्ली के सत्य निकेतन में रविवार को एक इमारत गिर गई. इमारत के मलबे में कई बच्चों के फंसे होने की आशंका है. बताया जा रहा है कि जो इमारत हादसे का शिकार हुई है, उसमें हॉस्टल चलता था, जिसमें छात्र रहते थे. हर ओर मलबे का ढेर नजर आ रहा है. राहत और बचाव कार्य शुरू हो चुका है. कई लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है. जी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, हॉस्टल में करीब 50 छात्र थे. उन्हें रेस्क्यू करने के लिए करीब 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मलबे से 2 से तीन लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है.

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन के पास इमारत ढहने की सूचना फायर डिपार्टमेंट को दोपहर करीब 1:30 बजे मिली. आशंका है कि मलबे के नीचे कई लोग फंसे हो सकते हैं. फायर डिपार्टमेंट की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और बचाव कार्य जारी है. स्थिति साफ होने पर और जानकारी मिलने की उम्मीद है. हादसे का कारण स्पष्ट नहीं है. हालांकि दिल्ली एनसीआर में पिछले दो दिन से रुक-रुक कर बारिश हो रही है. जो हादसे की एक वजह हो सकती है. एएनआई की ओर से जारी वीडियो में स्थानीय लोगों को मलबा हटाते और बचाव कर्मियों की मदद करते देखा जा सकता है. मलबे के ये टुकड़े बेहद बड़े-बड़े नजर आ रहे हैं.

#WATCH | दिल्ली | दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन के पास एक इमारत ढह गई है। फायर डिपार्टमेंट को दोपहर करीब 1:30 बजे सूचना मिली; आशंका है कि मलबे के नीचे कई लोग फंसे हो सकते हैं। फायर डिपार्टमेंट की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और बचाव कार्य जारी है। स्थिति स्पष्ट होने पर और… pic.twitter.com/ZHeJ8nj4rd — ANI_HindiNews (@AHindinews) September 6, 2026



