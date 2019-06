नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के बुजुर्ग नेता और मैनपुरी संसदीय सीट से निर्वाचित सांसद मुलायम सिंह यादव मंगलवार को व्हील चेयर पर लोकसभा पहुंचे और उन्हें खराब स्वास्थ्य के कारण निर्धारित क्रम से पहले निचले सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई गई. यादव को उनके पुत्र एवं आजमगढ़ से सपा सांसद अखिलेश यादव व्हील चेयर पर बैठाकर निचले सदन में लेकर आए. बता दें कि समाजवादी पार्टी यूपी में बीएसपी से गठबंधन के बावजूद 5 लोकसभा सीटों पर ही चुनाव जीत पाई है.

बता दें मुलायम का स्वास्थ्य पिछले कुछ दिन से खराब चल रहा है. उनके सदन में पहुंचने के बाद कार्यवाहक लोकसभा अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार ने लोकसभा महासचिव से कहा कि मुलायम सिंह यादव सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और आजकल बीमार चल रहे हैं. इसलिए उन्हें पहले शपथ दिलाई जाए.

आसन के इस निर्देश के बाद महासचिव ने शपथ लेने के लिए समाजवादी नेता का नाम पुकारा. यादव मंगलवार को सदन में आगे की पंक्ति में अपनी निर्धारित सीट पर न बैठकर पीछे की पंक्ति में बैठे थे.

Delhi: Samajwadi Party’s Mulayam Singh Yadav takes oath as a member of the Parliament. pic.twitter.com/JnR7QIbeqt

— ANI (@ANI) June 18, 2019