मलबे में जिंदगी और मौत फंसा था शख्स...पूरा शरीर अंदर, सिर्फ सिर बाहर, खौफनाक मंजर देख हिले लोग

दिल्ली के सत्य निकेतन में बारिश के बीच तीन मंजिला बिल्डिंग गिर गई. मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है और राहत बचाव काम जारी है.

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Delhi building collapse

दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के बीच रविवार को बड़ा हादसा हो गया. सत्य निकेतन इलाके में एक 3 मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई. यह इलाका दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास है और यहां बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं. जिस बिल्डिंग में हादसा हुआ, वहां हॉस्टल और PG चलने की बात सामने आई है. ऐसे में मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. हादसे के बाद सामने आई तस्वीरों और वीडियो में मलबे के बीच फंसे लोगों का दर्दनाक मंजर दिख रहा है. अब तक 6 लोगों को मलबे से बाहर निकाले जाने की जानकारी है.

दोपहर करीब 1:30 बजे हुआ हादसा

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बिल्डिंग गिरने की घटना रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे हुई. अचानक इमारत गिरने से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हादसे की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और लोगों को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी. लगातार बारिश के कारण हालात और मुश्किल हो गए हैं. सुरक्षा को देखते हुए आसपास की कुछ इमारतों को भी खाली कराया गया है. राहत और बचाव टीमों की मदद से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है.

पूरा शरीर अंदर, सिर्फ सिर बाहर

हादसे के बाद सामने आई तस्वीरों ने लोगों को डरा दिया. कुछ लोग मलबे के नीचे इस तरह फंसे नजर आए कि उनका पूरा शरीर अंदर दबा था और सिर्फ सिर बाहर दिखाई दे रहा था. स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव का काम शुरू किया. कई लोग हथौड़े और दूसरे सामान की मदद से मलबा हटाने में जुट गए. मौके पर NSUI के कई कार्यकर्ताओं के भी राहत-बचाव में मदद करने की जानकारी सामने आई है. मलबे में कुछ गाड़ियां भी दब गई हैं.

देखें Video-

दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में इमारत गिरने की खबर बेहद चिंताजनक है। मलबे में DU के छात्रों के दबे होने की जानकारी सामने आ रही है। छात्रों और आम लोगों की सुरक्षा के साथ लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। DU प्रशासन और सरकार तुरंत युद्धस्तर… pic.twitter.com/fwAzkV92tS — NSUI (@nsui) September 6, 2026

बिल्डिंग में चल रहा था हॉस्टल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिस इमारत में हादसा हुआ, वहां हॉस्टल और PG चल रहा था. सत्य निकेतन में बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं. इसी वजह से बिल्डिंग के मलबे में छात्रों के फंसे होने की आशंका है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि हादसे के समय बिल्डिंग के अंदर कितने लोग मौजूद थे. बचाव टीम मलबे को धीरे-धीरे हटाकर अंदर फंसे लोगों की तलाश कर रही है. हर हिस्से की जांच की जा रही है, ताकि कोई व्यक्ति अंदर न छूटे.

बारिश के बीच जारी है राहत-बचाव

दिल्ली में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है. ऐसे मौसम में जर्जर या कमजोर इमारतों को लेकर खतरा बढ़ जाता है. सत्य निकेतन हादसे के बाद आसपास की इमारतों को खाली कराने का फैसला भी इसी वजह से लिया गया है. फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है. मलबे से अब तक 6 लोगों को निकाला जा चुका है. हादसे में कितने लोग घायल हुए या अभी कितने लोग अंदर फंसे हैं, इसकी पूरी जानकारी बचाव अभियान पूरा होने के बाद ही सामने आ सकेगी.