सत्य निकेतन PG हादसा: कैसे भरभराकर गिर गई 5 मंजिला बिल्डिंग? 3 ट्रक मलबा, एक दीवार और दुकान का है कनेक्शन

हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम ने आसपास की जर्जर और असुरक्षित इमारतों की जांच तेज कर दी है. सत्य निकेतन में हादसे वाली बिल्डिंग के बगल की एक असुरक्षित इमारत को भी नियंत्रित तरीके से गिराने का काम शुरू किया गया है.

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सत्य निकेतन हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी. (ANI)

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार (6 सितंबर) को 5 मंजिला बिल्डिंग गिरने के मामले में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, नई जानकारियां भी सामने आ रही हैं. अब हादसे की कहानी में रेनोवेशन, 3 ट्रक मलबे और ग्राउंड फ्लोर की एक दीवार का कनेक्शन सामने आ रहा है. पांच मंजिला पीजी बिल्डिंग के अचानक ढहने से 7 लोगों की मौत हो गई थी. करीब 27 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे से लोगों को बाहर निकाला गया.

न्यूज एजेंसी ANI की जानकारी के मुताबिक, जांच में सामने आया है कि हादसे से करीब 10 दिन पहले बिल्डिंग में रेनोवेशन का काम शुरू हुआ था. पुलिस के मुताबिक, बेसमेंट को ग्राउंड फ्लोर के लेवल पर लाने के लिए उसमें करीब 3 ट्रक मलबा डाला गया था. इससे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पर एक्सट्रा प्रेशर पड़ने की आशंका है.

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दुकान के लिए हटाई गई थी दीवार

जांच का सबसे अहम पहलू ग्राउंड फ्लोर से जुड़ा है. गिरफ्तार किए गए लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने पुलिस को बताया कि हादसे वाले दिन ग्राउंड फ्लोर पर एक ऐसी दीवार हटाई गई थी, जो दुकान के लिए जगह बनाने में बाधा बन रही थी. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या दीवार हटाने से बिल्डिंग का स्ट्रक्टर कमजोर हुआ था?

हादसे में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार

इस मामले में पुलिस ने बिल्डिंग मालिक हरिराम गुप्ता, उनकी पत्नी उर्मिला गुप्ता और बेटे महेश गुप्ता को गिरफ्तार किया था. इसके बाद पीजी ऑपरेटर सुधांशु और लेबर कॉन्ट्रैक्टर सानोज कुमार को भी गिरफ्तार किया गया. कोर्ट ने बुधवार (9 सितंबर) को महेश गुप्ता, सानोज कुमार और सुधांशु को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है.

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MCD ने शुरू किया एक्शन

हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम ने आसपास की जर्जर और असुरक्षित इमारतों की जांच तेज कर दी है. सत्य निकेतन में हादसे वाली बिल्डिंग के बगल की एक असुरक्षित इमारत को भी नियंत्रित तरीके से गिराने का काम शुरू किया गया है. इससे पहले MCD ने इलाके में बड़ी संख्या में PG का सर्वे किया था. कई संपत्तियों पर सीलिंग व डिमोलिशन की कार्रवाई की थी.

जांच में अब सबसे बड़ा सवाल

सत्य निकेतन हादसे की जांच अब इस बात पर केंद्रित है कि रेनोवेशन के दौरान किसकी अनुमति से बेसमेंट में मलबा डाला गया. ग्राउंड फ्लोर की दीवार क्यों हटाई गई और क्या इन बदलावों के लिए जरूरी संरचनात्मक सुरक्षा जांच कराई गई थी. पुलिस इन सभी पहलुओं को जोड़कर हादसे की जिम्मेदारी तय करने में जुटी है.

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