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दिल्ली PG हादसे में 7 मौतों के बाद बड़ी कार्रवाई, सत्यानिकेतन PG का ऑपरेटर सुधांशु गिरफ्तार

दिल्ली के सत्यानिकेतन इलाके में PG की इमारत ढहने से सात लोगों की मौत के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. हादसे के जिम्मेदार लोगों की जांच के बीच PG ऑपरेटर सुधांशु को बुधवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया.

Written by: Tanuja Joshi
Published: September 9, 2026, 10:06 AM IST
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ब्रेकिंग न्यूज (प्रतीकात्मक फोटो)

Delhi PG Collapse: दिल्ली के सत्यानिकेतन इलाके में PG की इमारत गिरने से हुए दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. हादसे में सात लोगों की जान जाने के बाद PG संचालक सुधांशु को बुधवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस अब हादसे की वजह, इमारत की स्थिति और सुरक्षा मानकों से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि PG संचालन के दौरान नियमों का पालन किया गया था या नहीं. हादसे के बाद जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया तेज हो गई है.

और पढ़ें: सत्य-निकेतन में जहां भर-भराकर गिरी थी बिल्डिंग, उसके साथ वाली इमारत पर चलेगा हथौड़ा

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Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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