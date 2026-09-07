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दिल्ली PG हादसा: रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, HC की फटकार के बाद CM रेखा गुप्ता ने दिए जांच के आदेश | 7 अपडेट

सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है. वेंकटेश्वर कॉलेज, आर्यभट्ट, मोतीलाल नेहरू और मैत्रेयी कॉलेज आसपास ही पड़ते हैं. इसलिए इस इलाके में कई हॉस्टल हैं.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: September 7, 2026, 5:32 PM IST
दिल्ली PG हादसा: रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, HC की फटकार के बाद CM रेखा गुप्ता ने दिए जांच के आदेश | 7 अपडेट
सत्य निकेतन हॉस्टल हादसे के करीब 27 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है. (ANI)

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में स्थि बॉयज PG (हॉस्टल) हादसे में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस दौरान हादसे के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD), दिल्ली यूनिवर्सिटी और सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि बाहर से पढ़ने आने वाले छात्रों के हॉस्टलों की हालत बेहद दयनीय और खराब है. सरकार जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है. कोर्ट से फटकार के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं. वहीं, हादसे के करीब 27 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है.

सत्य निकेतन में हॉस्टल हादसा दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास रविवार (6 सितंबर 2026) की दोपहर करीब 1:30 बजे हुआ था. ये हॉस्टल 5 मंजिला बिल्डिंग में बना था. इसमें 50 छात्र रह रहे थे. रिपोर्ट के मुताबिक, ये हॉस्टल जिस बिल्डिंग में थी, वो 40 साल पुरानी थी. दिल्ली नगर निगम (MCD) के रिकॉर्ड में इसे डेंजर घोषित नहीं किया था. हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है. रेस्क्यू टीम ने 12 लोगों को बचा लिया है. इनमें से 5 लोगों की हालात नाजुक बताई जा रही है.

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दिल्ली सत्य निकेतन PG हादसे के बड़े अपडेट:-

  1. रविवार दोपहर 2 बजे से सोमवार शाम 4:30 बजे तक लगभग 27 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला. पुलिस ने हॉस्टल के मालिक हरिराम बंसल को राजस्थान के भिवाड़ी से हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था.
  2. सत्य निकेतन हादसे पर राज्य सरकार ने MCD के डिप्टी कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुप्रीटेंडेंट इंजीनियर, अस्सिटेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया है.
  3. इस हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ऐसी घटनाएं हर कुछ महीनों में होती रहती हैं, जिनमें निर्दोष लोगों की जान चली जाती है. कभी आग लगने, कभी जलभराव और कभी बिल्डिंग गिरने जैसी घटनाओं में लोगों की मौत होती है. लेकिन, कुछ नहीं बदलता.
  4. दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और MCD की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए. हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी, MCD, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. सभी को 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है.
  5. इस हादसे के बाद इलाके में बनी दूसरी बिल्डिंग को भी खाली करा लिया गया है. उसमें दरारें दिखाई दी हैं. रेस्क्यू टीम के मुताबिक, मलबा हटाने के दौरान इस बिल्डिंग के भी गिरने का खतरा है.
  6. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हॉस्टल हादसे को लेकर X पर पोस्ट किया है. राहुल ने लिखा, “हर बार BJP सरकार का वही शर्मनाक पैटर्न – हादसों से पहले रोकथाम नहीं, उनके बाद बयानबाजी होती है. कुछ छोटे अफसरों पर जिम्मेदारी मढ़ दी जाती है. असली गुनहगार जवाबदेही मुक्त रहते हैं.”
  7. RJD (राष्ट्रीय जनता दल) के सांसद मनोज कुमार झा ने घटना के बाद PM नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है. इसमें उन्होंने सत्य निकेतन हॉस्टल हादसे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों के रहने की व्यवस्था से जुड़े संकट को लेकर तत्काल दखल देने की मांग की.

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Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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