नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधानों को केंद्र द्वारा हटाए जाने के मद्देनजर और स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गयी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 73वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से राष्ट्र को संबोधित करेंगे. लाल किला के आसपास सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं. इसके तहत बहु-स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है जिसमें एनएसजी और एसडब्ल्यूएटी कमांडो भी तैनात किए जाएंगे.

Delhi: Security heightened at and around Lal Quila metro station ahead of #IndependenceDay2019. pic.twitter.com/E2nLJRy8PT

— ANI (@ANI) August 12, 2019