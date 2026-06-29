दिल्ली में 41 डिग्री का तापमान और 51 डिग्री का हीट इंडेक्स, क्या 5 दिन बाद बरसनी बंद हो जाएगी 'आग'?

Delhi Monsoon Date: दिल्ली में 4 जुलाई से मानसून की बारिश शुरू हो सकती है. अगले दो से तीन दिन में यूपी में भी मानसून पहुंच सकता है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 29, 2026, 2:10 PM IST
दिल्ली में 41 डिग्री का तापमान और 51 डिग्री का हीट इंडेक्स, क्या 5 दिन बाद बरसनी बंद हो जाएगी 'आग'?
रविवार को भी दिल्ली में भीषण गर्मी रही और पिछले दो सालों में सबसे गर्म सुबह दर्ज की गई. (photo credit, IANS)

Delhi Monsoon Date: मौसम के लिहाज से दिल्ली एनसीआर के लिए जून का महीना अच्छा नहीं रहा. बारिश लापता रही और गर्मी ने लोगों को खूब सताया है. जून में पारा 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा और हीट इंडेक्स (रियल फील टेंपरेचर) 51 डिग्री के आसपास मंडराता रहा. लेकिन अब मौसम दिल्ली के लोगों को राहत दे सकता है.

मौसम एजेंसी स्काईमेट का अपडेट है कि मानसून 4 जुलाई तक दिल्ली पहुंच सकता है. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भी कहा कि अगले पांच से छह दिनों में मॉनसून के उत्तरी राज्यों में आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हैं. काफ़ी ज़्यादा गर्मी और दक्षिण-पश्चिम मानसून में देरी के बाद, दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों को आखिरकार राहत मिल सकती है.

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यूपी, उत्तराखंड वालों को भी मिलेगी राहत

IMD के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों में मानसून के उत्तरी अरब सागर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के और हिस्सों में फैलने की उम्मीद है. हालांकि, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अभी भी लू (हीटवेव) की स्थिति बनी रह सकती है.

दिल्ली में बारिश कब होगी?

निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट ने कहा कि अगर हालात अनुकूल रहे तो 4 जुलाई तक दिल्ली में मानसून के पहुंचने की संभावना है.

क्यों मानसून देर से आ रहा इस बार?

मौसम एजेंसी ने इस देरी का कारण पाकिस्तान से आने वाली सूखी पश्चिमी हवाओं और अरब सागर से आने वाली नमी वाली दक्षिण-पश्चिमी हवाओं के मेल को बताया है. इस मेल ने तापमान और उमस दोनों को बढ़ा दिया है, लेकिन व्यापक बारिश नहीं हुई है.

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, स्काईमेट के वाइस प्रेसिडेंट (मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन) महेश पलावत ने कहा, आमतौर पर मानसून 27-28 जून के आसपास दिल्ली पहुंचता है. हालांकि, इस साल इसमें लगभग एक हफ़्ते की देरी होने की संभावना है. वर्तमान में दिल्ली के ऊपर सूखी और नमी वाली हवाएं मिल रही हैं, जिससे बादल तो बन रहे हैं लेकिन बड़े पैमाने पर बारिश के लिए ज़रूरी नमी नहीं मिल पा रही है.

क्यों है तापमान और रियल फील टेंपरेचर में अंतर

बादल आमतौर पर दोपहर बाद ही बनते हैं, जब दिन का सबसे ज़्यादा तापमान पहले ही दर्ज हो चुका होता है, इसलिए असल तापमान और “महसूस होने वाला” तापमान दोनों ही असामान्य रूप से ज़्यादा रहे हैं.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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