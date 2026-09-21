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दिल्ली में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म, चौकी पर लोगों का हंगामा; हिरासत में आरोपी

दिल्ली में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की है.

Written by: Rishabh Kumar
Published: September 21, 2026, 10:38 PM IST
Delhi rape case

दिल्ली के सेंट्रल इलाके में सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. घटना देशबंधु गुप्ता रोड थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने 34 वर्षीय एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है.

सोमवार शाम पुलिस चौकी पहुंचे लोग

पुलिस की घटना रिपोर्ट के मुताबिक, मामला शिदीपुरा पुलिस चौकी से जुड़ा है, जो देशबंधु गुप्ता रोड थाना क्षेत्र में आती है. सोमवार यानी 21 सितंबर की शाम करीब 6:30 बजे कुछ स्थानीय लोग बच्ची और उसके परिजनों के साथ पुलिस चौकी पहुंचे. उनके साथ आरोपी भी था, जिसे लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया. स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि आरोपी को किशनगंज इलाके में बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करते हुए पकड़ा गया था. इसके बाद वे उसे चौकी लेकर पहुंचे और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

और पढ़ें: '10 साल का बच्चा दुष्कर्म कर रहा…’, दिल्ली केस ने तापसी पन्नू को झकझोर दिया, बोलीं- कहीं न कहीं गलती हमारी....

किशनगंज का रहने वाला है आरोपी

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान 34 वर्षीय अंकित के तौर पर हुई है. वह दिल्ली के किशनगंज इलाके का रहने वाला बताया गया है. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बच्ची को तुरंत मेडिकल जांच के लिए भेजा. वहीं आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है और मामले से जुड़े तथ्यों को जुटाया जा रहा है. पुलिस बच्ची के परिजनों और घटना से जुड़े अन्य लोगों से भी जानकारी ले रही है.

POCSO और BNS के तहत कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और BNS की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है. जांच टीम घटनास्थल से जुड़े सबूतों की भी जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि आगे की कानूनी कार्रवाई जांच और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी. मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है, ताकि घटना की पूरी जानकारी सामने आ सके. बच्ची की सुरक्षा और मामले की जांच को लेकर पुलिस की ओर से जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

घटना के बाद चौकी पर जुटी भीड़

घटना की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई. बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शिदीपुरा पुलिस चौकी के बाहर जमा हो गए और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी की. स्थिति को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया. सेंट्रल जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी चौकी पहुंचे और लोगों को समझाकर शांत कराया. पुलिस के अनुसार, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस बल तैनात रखा गया है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय एक डिजिटल पत्रकार हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां उन्होंने पहले Zee News हिंदी में काम किया और वर्तमान में ... और पढ़ें

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