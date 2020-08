नई दिल्‍ली: देश की राजधानी दिल्‍ली के पश्चिम विहार इलाके में तीन दिन पहले मंगलवार को खून में लथपथ अपने पड़ोसियों को मिली थी. 12 साल की बच्ची आंतों और सिर में लगी गंभीर चोटों के कारण अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही है. बच्ची को पहले संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन बाद में उसे एम्स स्थानांतरित कर दिया गया था. Also Read - Bihar Under Lockdown in Unlock 3.0: 16 अगस्त तक नहीं मिलेगी राहत, संक्रमण को रोकने के लिए तय हुए नियम, जानें ये खास बातें

न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पश्चिम विहार में यौन उत्पीड़न के बाद एम्स में भर्ती 12 वर्षीय लड़की की हालत गंभीर है और उसे न्यूरोसर्जरी आईसीयू में स्थानांतरित कर दिया गया है. वह वेंटिलेटर पर है और उसकी प्लेटलेट काउंट कम है. प्लेटलेट काउंट में सुधार के बाद न्यूरोसर्जरी से गुजरना पड़ सकता है. Also Read - दिल्ली में निर्भया जैसी वारदात: 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद बर्बरता, अरविंद केजरीवाल ने कहा- हैवानियत ने झकझोरा

बच्ची एम्स में भर्ती है. वहां के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने कहा कि बच्ची को पीटा गया और धारदार हाथियार से उसपर वार किए गए. उसकी हालत नाजुक है और वह ऑक्सीजन के सहारे है. उसे सिर में बहुत चोट आयी है और उसकी हालत नाजुक है. उसकी मलाशय और आंतें बुरी तरह जख्मी थीं, शायद कोई चीज उनके अंदर डाली गई थी. इसी कारण उसे तुरंत इलाज की जरुरत थी और हमने उसके यहां आते ही सर्जरी की. Also Read - सुशांत सिंह राजपूत केस: मुंबई से पटना लौटी बिहार पुलिस, कहा- अच्‍छे से सबूत जुटाए

The 12-yr-old girl admitted at AIIMS after alleged sexual assault in Paschim Vihar, is in critical state & has been shifted to neurosurgery ICU. She’s on a ventilator & her platelet count is low; may undergo neurosurgery after platelet count improves: AIIMS sources to ANI. #Delhi

