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Delhi Shahdara Railway Junction 17 18 March Train Cancelled List Bridge Construction

दिल्ली-शाहदरा रूट पर 21 ट्रेनें कैंसिल, फिर कब शुरू होगी सर्विस? घर से निकलने से पहले करें चेक

Delhi Shahdara Rail Route News: दिल्ली और दिल्ली शाहदरा जंक्शन के बीच रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. उत्तर रेलवे ने पुराने पुल को बदलकर नया पुल बनाने के लिए ट्रैफिक ब्लॉक का फैसला किया है.

सांकेतिक तस्वीर

Indian Railway Cancel Trains: रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और यात्रियों के सफर को भविष्य में अधिक सुरक्षित बनाने के लिए उत्तर रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली मंडल के अंतर्गत आने वाले दिल्ली और दिल्ली शाहदरा जंक्शन स्टेशनों के बीच स्थित पुराने पुल संख्या 249 को हटाकर अब वहां एक नए आधुनिक पुल का निर्माण किया जाना है.

इस निर्माण कार्य के लिए रेलवे ट्रैक को काटने और जोड़ने का जटिल तकनीकी काम किया जाएगा, जिसके लिए उत्तर रेलवे ने करीब 9 घंटे और 40 मिनट के दो बड़े पावर और ट्रैफिक ब्लॉक लेने का निर्णय लिया है.

21 ट्रेनों को पूरी तरह से किया रद्द

इस मरम्मत और निर्माण कार्य का सीधा असर दिल्ली-एनसीआर से होकर गुजरने वाली ट्रेनों पर पड़ने वाला है. रेलवे के इस फैसले के कारण कुल 21 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है, जबकि कई अन्य ट्रेनों के मार्ग में बदलाव, समय परिवर्तन और उन्हें उनके गंतव्य से पहले ही रोकने का निर्णय लिया गया है.

रद्द होने वाली ट्रेनों की सूची

रेलवे के अनुसार, मुख्य रूप से 17 और 18 मार्च को यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. रद्द होने वाली ट्रेनों में पलवल, नई दिल्ली, मुरादाबाद, शामली, सहारनपुर और गाजियाबाद को जोड़ने वाली कई पैसेंजर और लोकल ट्रेनें शामिल हैं.

ट्रेन संख्या ट्रेन का नाम/रूट रद्द होने की तिथि 64082 नई दिल्ली – पलवल 17 मार्च 64051 पलवल – दिल्ली 17 मार्च 64029 दिल्ली – शामली – सहारनपुर 17 मार्च 64028 सहारनपुर – शामली – दिल्ली 17 मार्च 54308 दिल्ली – मुरादाबाद 18 मार्च 64091 दिल्ली – शामली 18 मार्च 64090 शामली – दिल्ली 18 मार्च 64020 शामली – दिल्ली 18 मार्च 74021 दिल्ली – शामली – सहारनपुर 18 मार्च 74024 सहारनपुर – शामली – दिल्ली 18 मार्च 64437 गाजियाबाद जंक्शन – दिल्ली 18 मार्च 64402 दिल्ली – साहिबाबाद 18 मार्च 64411 साहिबाबाद – दिल्ली 18 मार्च 64408 दिल्ली – गाजियाबाद जंक्शन 18 मार्च 64417 गाजियाबाद जंक्शन – नई दिल्ली 18 मार्च 64414 दिल्ली – गाजियाबाद जंक्शन 18 मार्च 64423 गाजियाबाद जंक्शन – दिल्ली 18 मार्च 64025 दिल्ली – शामली 18 मार्च 64024 शामली – दिल्ली 18 मार्च 64439 गाजियाबाद जंक्शन – दिल्ली 18 मार्च 64406 दिल्ली – गाजियाबाद जंक्शन 18 मार्च

आंशिक रूप से प्रभावित ट्रेनें

कुछ ट्रेनों को पूरी तरह रद्द न करके उनके रूट को छोटा कर दिया गया है ताकि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो.

दिल्ली-सहारनपुर (64023): 18 मार्च को यह ट्रेन दिल्ली के बजाय शामली स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू करेगी. दिल्ली और शामली के बीच यह ट्रेन रद्द रहेगी.

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दिल्ली-अलीगढ़ (64152): 18 मार्च को यह ट्रेन दिल्ली स्टेशन के बजाय गाजियाबाद जंक्शन से चलेगी. दिल्ली से गाजियाबाद के बीच का सफर यात्रियों को अन्य विकल्पों से तय करना होगा.

दिल्ली-दनकौर (64104): यह ट्रेन भी 18 मार्च को दिल्ली के बजाय गाजियाबाद से संचालित होगी और दिल्ली-गाजियाबाद के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी.

-: IMPORTANT INFORMATION :- TRAINS HANDLING PLAN 02 nos. of power and traffic blocks between Delhi-Delhi Shahdara Jn stations on

Delhi area section over Delhi Division In order to upgrade infrastructure, Northern Railway has decided to take 02 nos. of power and traffic… pic.twitter.com/BoQVWWngpd — Northern Railway (@RailwayNorthern) March 15, 2026

घर से निकलने से पहले जरूर करें चेक

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) पर अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें. पुल निर्माण का यह कार्य रेल सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिससे आने वाले समय में दिल्ली क्षेत्र में ट्रेनों की रफ्तार और सुरक्षा दोनों में सुधार होगा.