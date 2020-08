नई दिल्ली: सीएए-एनआरसी के विरोध में सबसे चर्चित आंदोलनों में से एक दिल्ली के शाहीन बाग़ के प्रदर्शनों में शामिल रहे शहज़ाद अली ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है. शहज़ाद अली ने बीजेपी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और श्याम जाजू की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली. Also Read - झंडा फहराने को लेकर BJP और TMC कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, भाजपा कार्यकर्ता की मौत के बाद बंद का आह्वान

बीजेपी में शामिल होने के दौरान शहज़ाद अली ने कहा कि वह आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं. वह अपने समुदाय को बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई दुश्मन नहीं है. मैं लोगों को गलत साबित करना चाहता हूँ. सीएए को लेकर ह सब साथ बैठेंगे. और इस बारे में बात करेंगे.

Delhi: Shaheen Bagh social activist Shahzad Ali joins BJP in presence of State BJP President Adesh Gupta & leader Shyam Jaju. Shahzad Ali says, "I have joined BJP to prove wrong those in our community who think BJP is our enemy. We'll sit together with them over CAA concerns." pic.twitter.com/bJyhGp7MMb

— ANI (@ANI) August 16, 2020