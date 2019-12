नई दिल्ली: पूरा उत्तर भारत इस समय भयंकर सर्दी की मार झेल रहा है. सोमवार को दिल्ली में 119 साल का रिकॉर्ड टूटा. सोमवार को अधिकतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि मौसम विभाग ने सफदरजंग में दोपहर के 2.30 बजे तापमान 9.4 डिग्री दर्ज किया. वहीं, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में गलन महसूस की गई. सोमवार को पड़ी भयंकर सर्दी और कोहरे के कारण यातायात पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा. इससे रेल और फ्लाइट सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं. दिल्ली में मंगलवार को सफदरजंग में सुबह तापमान 5.8 डिग्री दर्ज किया गया है.

Dense fog in Jammu; minimum temperature will be at 4°C as per India Meteorological Department weather forecast. pic.twitter.com/PXbXl2I83o

मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से चार डिग्री कम 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को कई राज्यों में हल्की को कई में तेज बारिश आने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को भी ठंड का प्रकोप जारी रहेगा.

IMD: As per 0530 hours IST today, temperatures are showing positive tendency over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Rajasthan & west UP. However, they are still towards negative over East Uttar Pradesh & Bihar. pic.twitter.com/6YLuIoXScO

