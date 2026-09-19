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दिल्ली SIR में अरविंद केजरीवाल समेत परिवार को नोटिस, AAP ने चुनाव आयोग से सवाल पूछा

दिल्ली SIR प्रक्रिया में अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के पांच सदस्यों को नोटिस मिला है. 110 मतदाताओं के रिकॉर्ड की जांच के बीच AAP ने सवाल उठाए हैं.

Written by: Rishabh Kumar
Published: September 19, 2026, 9:38 PM IST
Arvind Kejriwal
Arvind Kejriwal

दिल्ली में चल रही मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत उनके परिवार के पांच सदस्यों को नोटिस जारी किया गया है. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से यह कार्रवाई की गई है. केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, बेटे पुलकित केजरीवाल और माता-पिता गोविंद राम केजरीवाल व गीता देवी को भी नोटिस मिला है. केजरीवाल नई दिल्ली-40 विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं.
110 मतदाताओं को भेजा गया नोटिस

चुनाव आयोग के दस्तावेजों के मुताबिक, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के पार्ट-51, केजी मार्ग में कुल 110 मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया है. इनमें केजरीवाल और उनके परिवार के पांच सदस्य भी शामिल हैं. रिपोर्ट के अनुसार, इन मतदाताओं के रिकॉर्ड की SIR प्रक्रिया के दौरान जांच की जा रही है. केजरीवाल परिवार के नाम ‘Unmapped with Last SIR’ श्रेणी में बताए गए हैं. इसका मतलब है कि मौजूदा रिकॉर्ड को पिछली SIR की मतदाता सूची से मैप नहीं किया जा सका है और इसलिए संबंधित जानकारी का सत्यापन किया जा रहा है.

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SIR में मतदाता रिकॉर्ड की जांच

दिल्ली में SIR के तहत मतदाता सूची के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है. अधिकारियों ने मतदाताओं को अलग-अलग श्रेणियों में रखा है, जिनमें ‘No Mapping’ और ‘Logical Discrepancies’ जैसी श्रेणियां शामिल हैं. चुनाव अधिकारियों की ओर से बड़ी संख्या में मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं. इसका मकसद मतदाता रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी की जांच और जरूरी सत्यापन करना है. दिल्ली में जारी मसौदा मतदाता सूची में पहले के मुकाबले मतदाताओं की संख्या में भी बड़ी कमी दर्ज हुई है.

AAP ने चुनाव आयोग से पूछा सवाल

केजरीवाल और उनके परिवार को नोटिस मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर सवाल उठाए हैं. पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए चुनाव आयोग से पूछा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में किस आधार पर जांच के दायरे में आए. AAP ने इस कार्रवाई पर स्पष्टीकरण मांगा है. पार्टी की प्रतिक्रिया के बाद मामला राजनीतिक चर्चा में आ गया है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक नोटिस SIR के तहत मतदाता रिकॉर्ड की जांच से जुड़ा है.

अब आगे क्या होगा?

SIR प्रक्रिया में नोटिस मिलने के बाद संबंधित मतदाताओं के रिकॉर्ड और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है. केजरीवाल और उनके परिवार के मामले में भी अब आगे की प्रक्रिया इसी जांच पर निर्भर करेगी. इस बीच दिल्ली में मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है. चुनाव अधिकारियों की ओर से बड़ी संख्या में मतदाताओं के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है और नोटिस पाने वाले लोगों के लिए आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय एक डिजिटल पत्रकार हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां उन्होंने पहले Zee News हिंदी में काम किया और वर्तमान में ... और पढ़ें

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