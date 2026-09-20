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विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत पूर्व सेनाध्यक्ष को चुनाव आयोग का नोटिस, SIR से जुड़ा है मामला

Delhi SIR: दिल्ली में SIR के दौरान लालकृष्ण आडवाणी, एस जयशंकर और कई बड़े नामों को वोटर रिकॉर्ड सत्यापन के लिए नोटिस मिला है. इस स्टोरी में हम इसी मामले के बारे में बता रहे हैं.

Written by: Rishabh Kumar
Published: September 20, 2026, 6:46 PM IST
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Delhi SIR: दिल्ली में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया चल रही है. इसी दौरान कई बड़े नेताओं और अधिकारियों के नाम उन लोगों की सूची में सामने आए हैं, जिन्हें चुनाव अधिकारियों ने नोटिस भेजे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, चुनाव आयुक्त एसएस संधू, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और विदेश सचिव विक्रम मिस्री और पूर्व सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी जैसे नाम शामिल हैं. आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी और जयशंकर की पत्नी केएस जयशंकर का नाम भी सूची में बताया गया है.

नाम में अंतर और पुराने रिकॉर्ड से मिलान बना वजह

चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया का मकसद वोटर रिकॉर्ड की जानकारी को जांचना और जरूरी सुधार करना है. इस दौरान कुछ मतदाताओं के मौजूदा विवरण का पुराने SIR रिकॉर्ड से मिलान नहीं हो पाया. कुछ मामलों में नाम की स्पेलिंग में अंतर जैसी गड़बड़ियां भी सामने आई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त एसएस संधू को नाम की स्पेलिंग में अंतर के कारण नोटिस मिला. वहीं कपिल सिब्बल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के नाम पुराने SIR रिकॉर्ड से मेल नहीं खाने की वजह से नोटिस दिए जाने की बात सामने आई है.

और पढ़ें: दिल्ली SIR में अरविंद केजरीवाल समेत परिवार को नोटिस, AAP ने चुनाव आयोग से सवाल पूछा

जयशंकर और परिवार का नाम भी सूची में

रिपोर्ट के अनुसार, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और उनकी पत्नी केएस जयशंकर के नाम भी SIR नोटिस वाली सूची में शामिल हैं. यहां यह समझना जरूरी है कि नोटिस मिलने का मतलब वोटर लिस्ट से नाम हट जाना नहीं है. ऐसे नोटिस का उद्देश्य संबंधित व्यक्ति से जरूरी जानकारी या दस्तावेज लेकर रिकॉर्ड का सत्यापन करना है. दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई अन्य प्रमुख लोगों को भी SIR के तहत नोटिस दिए गए हैं.

केजरीवाल समेत लाखों मतदाताओं को नोटिस

दिल्ली निर्वाचन विभाग ने SIR के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के रिकॉर्ड में विसंगतियां मिलने की जानकारी दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, 31.63 लाख से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजने की तैयारी है. इनमें नाम, जन्मतिथि या पुराने रिकॉर्ड से जुड़ी अलग-अलग तरह की समस्याएं शामिल हैं. अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी, माता-पिता और बेटे को भी पिछले SIR रिकॉर्ड से जानकारी का मिलान नहीं होने के कारण नोटिस मिला है. अधिकारियों के मुताबिक, दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र मतदाताओं के नाम अंतिम सूची में शामिल किए जा सकते हैं.

नोटिस का मतलब नाम कटना नहीं

SIR के दौरान नोटिस मिलने के बाद संबंधित मतदाता को जरूरी दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है. चुनाव अधिकारियों के अनुसार, नोटिस केवल रिकॉर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया का हिस्सा है. दिल्ली में SIR से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए मतदान केंद्रों पर कैंप भी लगाए जा रहे हैं. ऐसे में किसी व्यक्ति को नोटिस जारी होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है. अंतिम फैसला सत्यापन और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगा.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय एक डिजिटल पत्रकार हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां उन्होंने पहले Zee News हिंदी में काम किया और वर्तमान में ... और पढ़ें

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