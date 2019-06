नई दिल्ली: दिल्ली की एक फास्‍ट ट्रैक कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के एक विधायक को चुनावी प्रक्र‍िया में बाधा डालने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है. ये फैसला उस कोर्ट ने दिया है, जिसे सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मामले सुनाने के लिए गठित किया गया था. अदालत ने मंगलवार को आप विधायक मनोज कुमार को चुनाव प्रक्रिया बाधित करने के एक अपराध में तीन महीने कैद की सजा सुनाई.

विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी स्थित मतदान केन्द्र पर उनके खिलाफ यह शिकायत की गई थी. कुमार पर आरोप है कि साल 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में एमसीडी स्कूल के मुख्य द्वार पर 50 लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन किया था, जिससे मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा था.

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने हालांकि कुमार को 10,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी. इससे अब इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं.

Delhi: A Special MP-MLA fast track court awarded a 3 month jail sentence to AAP MLA Manoj Kumar & fined him ₹10,000 for obstructing election process at a polling station in Kalyan Puri during 2013 assembly elections. Manoj Kumar has been granted bail in the matter. (file pic) pic.twitter.com/EDeSz4LV1w

— ANI (@ANI) June 25, 2019