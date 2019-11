नई दिल्ली: देश की राजधानी और आसपास के शहरों में प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने हेल्थ इमरजेंसी लगा दी है. सरकार ने पांच नवम्बर तक सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं और सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर भी रोक लगी दी है. प्रदूषण से बचने के लिए लोग बाहर न टहलें और बाहर कसरत न करें. प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) सड़कों के ऊपर जमी धूल पर पानी का छिड़काव कर रही है. वहीं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने धूल इकट्ठा करने के लिए यांत्रिक स्वीपरों और पानी स्प्रे करने के लिए अतिरिक्त टैंकरों को तैनात किया है.

Delhi: East Delhi Municipal Corporation (EDMC) sprinkles water on roads in the area around Geeta Colony, to settle the dust as a pollution control measure. pic.twitter.com/f4LnoADV85 — ANI (@ANI) November 2, 2019



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में एक्यूआई सुबह 10 बजे क्रमश: 459 और 452 रहा. कल शुक्रवार शाम चार बजे यह 496 था. मौसम विशेषज्ञों ने कहा कि हवा की गति में थोड़ा सुधार है और धीरे-धीरे यह बढ़ सकती है. रविवार से मंगलवार तक इस क्षेत्र में 20-25 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवाएं चलने की संभावना है.

Air Quality Index (AQI) at 451, in ‘severe’ category in Noida. pic.twitter.com/WL5UF4aIMw — ANI UP (@ANINewsUP) November 2, 2019



मौसम कार्यालय ने कहा कि चक्रवात ‘महा’ और ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में सात और आठ नवम्बर को बारिश होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि हालांकि हल्की बारिश होगी लेकिन यह जल रही पराली के प्रभाव को कम करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण होगी और प्रदूषकों को भी दूर करेगी.

Delhi: Aman Gupta, Dy Commissioner Central Zone, SDMC took stock of pollution mitigation measures near Arun Jaitley Stadium ahead of 1st IndvBan T20i, tomorrow. He says, “We’ve intensified measures, deployed additional tankers to spray water & mechanical sweepers to collect dust” pic.twitter.com/SzMJrgLtwD — ANI (@ANI) November 2, 2019



इस साल जनवरी से पहली बार गुरुवार रात दिल्ली में एक्यूआई ‘बेहद गंभीर’ या ‘आपात’ स्तर में पहुंचा था. एक्यूआई 0-50 के बीच ‘अच्छा’, 51-100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101-200 के बीच ‘मध्यम’, 201-300 के बीच ‘खराब’, 301-400 के बीच ‘अत्यंत खराब’, 401-500 के बीच ‘गंभीर’ और 500 के पार ‘बेहद गंभीर एवं आपात’ माना जाता है.

Ghaziabad: Locals exercise wearing masks in Indirapuram. A public health emergency has been declared in the Delhi-NCR region due to rising pollution. Air Quality Index (AQI) in Indirapuram is at 449, in ‘severe’ category’. pic.twitter.com/bu1iBSLbc4 — ANI UP (@ANINewsUP) November 2, 2019



दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी ट्वीट कर हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने से होने वाले धुंए की वजह से दिल्ली के गैस चेंबर में तब्दील होने की बात कही थी. सरकारी एजेंसी ‘सफर’ ने कहा था कि दिल्ली में प्रदूषण में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की हिस्सेदारी शुक्रवार को बढ़कर 46 प्रतिशत हो गई.