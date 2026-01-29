Hindi India Hindi

Delhi Swat Commando Kajal Chaudhary Murdered By Husband Dumbbell Attack Dowry Harassment Allegations

Dowry Case: 'अपनी बहन की लाश ले जाओ...', 24 साल की SWAT कमांडो को पति ने डंबल से पीट-पीटकर मार डाला, भाई फोन पर सुनता रहा चीखें

Delhi Dowry Case: दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 24 साल की दिल्ली पुलिस की SWAT कमांडो काजल चौधरी की उसके ही पति ने बेरहमी से हत्या कर दी. काजल को डंबल से पीट-पीटकर मार डाला.

Delhi SWAT Officer Dowry Case: दिल्ली एक बार फिर दिल दहला देने वाली घरेलू हिंसा की घटना से कांप उठी है. देश की सुरक्षा में तैनात रहने वाली 24 वर्षीय दिल्ली पुलिस की SWAT कमांडो काजल चौधरी की उसके ही पति ने बेरहमी से हत्या कर दी. यह घटना न सिर्फ कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि घरेलू हिंसा का खतरा वर्दी पहनने वालों तक को नहीं छोड़ता.

यह खौफनाक वारदात 22 जनवरी को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में हुई. काजल अपने घर में अपने भाई निखिल से फोन पर बात कर रही थीं, जो खुद दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल हैं. बातचीत के दौरान पति अंकुर से किसी बात पर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गई. आरोप है कि अंकुर ने पहले काजल का सिर दरवाजे के फ्रेम से पटका और फिर भारी डंबल से उनके सिर पर कई वार किए.

भाई बेबस होकर सुनता रहा बहन की चीखें

हमले के वक्त काजल फोन पर अपने भाई से जुड़ी हुई थीं. निखिल ने बाद में बताया कि वह फोन पर ही अपनी बहन की चीखें सुन रहे थे. कुछ मिनट बाद अंकुर ने खुद निखिल को कॉल कर यह बताया कि काजल गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ी है. इसके बाद काजल को पहले एक स्थानीय अस्पताल और फिर गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पांच दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया.

काजल चौधरी साल 2022 बैच की दिल्ली पुलिस भर्ती थीं और स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स (SWAT) यूनिट में तैनात थीं। वह एक समर्पित और मेहनती पुलिसकर्मी के रूप में जानी जाती थीं. उनके परिवार में पति अंकुर के साथ डेढ़ साल का एक बेटा भी है, जो अब मां की छाया से वंचित हो गया है.

पैसों और कर्ज को लेकर विवाद

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दंपति के बीच अक्सर पैसों और कर्ज को लेकर विवाद होता था. हालांकि, काजल के परिवार ने इस मामले में दहेज उत्पीड़न के गंभीर आरोप भी लगाए हैं. काजल के भाई निखिल का कहना है कि 2023 में लव मैरिज के बावजूद अंकुर और उसके परिवार की ओर से शादी के बाद लगातार दहेज को लेकर ताने दिए जाते थे. इसी कारण काजल को ससुराल और दिल्ली के किराए के मकान के बीच बार-बार आना-जाना पड़ा.

घटना के कुछ ही घंटों बाद दिल्ली पुलिस ने अंकुर को गिरफ्तार कर लिया था और उसके खिलाफ पहले हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया. अब काजल की मौत के बाद केस को हत्या की धाराओं में बदला जाएगा. आरोपी अंकुर रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत है. यह मामला न सिर्फ एक जघन्य अपराध की कहानी है, बल्कि यह घरेलू हिंसा, मानसिक तनाव और दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों की भयावह तस्वीर भी पेश करता है.

