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Delhi Taxi Drivers To Go On 3 Day Strike From May 21 Demand Fare Hike

दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर्स 21 मई से करेंगे तीन दिन की हड़ताल, किराया बढ़ाने की मांग

इस कदम से राष्ट्रीय राजधानी के लोगों पर खास असर पड़ेगा. खासकर उन लोगों पर जो स्थानीय यात्रा के लिए टैक्सी और ऑटो-रिक्शा पर निर्भर हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर

दिल्ली में टैक्सी और ऑटो के किराए में तत्काल वृद्धि की मांग को लेकर 21 से 23 मई तक तीन दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है. इस कदम से राष्ट्रीय राजधानी के लोगों पर खास असर पड़ेगा. खासकर उन लोगों पर जो स्थानीय यात्रा के लिए टैक्सी और ऑटो-रिक्शा पर निर्भर हैं.

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