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दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर्स 21 मई से करेंगे तीन दिन की हड़ताल, किराया बढ़ाने की मांग

इस कदम से राष्ट्रीय राजधानी के लोगों पर खास असर पड़ेगा. खासकर उन लोगों पर जो स्थानीय यात्रा के लिए टैक्सी और ऑटो-रिक्शा पर निर्भर हैं.

Published date india.com Published: May 19, 2026 11:39 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

दिल्ली में टैक्सी और ऑटो के किराए में तत्काल वृद्धि की मांग को लेकर 21 से 23 मई तक तीन दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है. इस कदम से राष्ट्रीय राजधानी के लोगों पर खास असर पड़ेगा. खासकर उन लोगों पर जो स्थानीय यात्रा के लिए टैक्सी और ऑटो-रिक्शा पर निर्भर हैं.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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