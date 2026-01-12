By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
दिल्ली वालों को खूब सता रही ठंड, तापमान ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहाड़ों की सर्दी भी हो गई फेल
Delhi Cold Wave Alert: दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है. तापमान 3 डिग्री से नीचे पहुंच गया है, जिस कारण स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गईं. इसके साथ ही IMD ने अलर्ट जारी किया है.
दिल्ली समेत NCR इलाकों में इस समय कड़ाके की ठंड और शीतलहर चल रही है. सोमवार तड़के राजधानी के कई इलाकों में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया, जिससे सुबह-सुबह लोगों को जबरदस्त ठिठुरन महसूस हुई. हालात ऐसे हैं कि इस बार दिल्ली की सर्दी ने शिमला, मसूरी और जम्मू जैसे पहाड़ी इलाकों को भी पीछे छोड़ दिया है. जनवरी, 2023 के बाद यह इस महीने का सबसे ठंडा दिन माना जा रहा है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, इतनी कम ठंडक आमतौर पर दिल्ली में कम ही देखने को मिलती है, जिससे आम जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है.
मौसम विभाग ने जारी किया शीतलहर का अलर्ट
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, 16 जनवरी 2023 को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था और अब एक बार फिर ठंड उसी स्तर के करीब पहुंचती नजर आ रही है. सोमवार सुबह 8:30 बजे के स्टेशन-वार आंकड़ों में सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 4 डिग्री कम है. पालम में 3.3 डिग्री, लोधी रोड में 3 डिग्री, आयानगर में 3.2 डिग्री और रिज क्षेत्र में 4.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. आईएमडी ने 12 से 14 जनवरी तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया है और चेतावनी दी है कि सुबह और रात के समय ठंड का असर और ज्यादा महसूस होगा.
अगले दो दिन भी राहत के आसार नहीं
मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी में अगले दो दिन तक शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है. हालांकि दिन के समय अधिकतम तापमान करीब 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, लेकिन धूप कमजोर रहने के कारण ठंड से पूरी राहत नहीं मिलेगी. सुबह-शाम चलने वाली सर्द हवाएं लोगों को ज्यादा परेशान कर रही हैं. खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को इस मौसम में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. लोग अलाव, गर्म कपड़े और हीटर का सहारा ले रहे हैं, वहीं सड़कों पर सुबह के समय सन्नाटा भी देखने को मिल रहा है.
ठंड के चलते स्कूलों में छुट्टी का फैसला
कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं. बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए 15 जनवरी तक नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. इस फैसले से अभिभावकों को कुछ राहत मिली है, क्योंकि सुबह के समय बच्चों को ठंड में स्कूल भेजना जोखिम भरा हो सकता था. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे ठंड से बचाव के उपाय अपनाएं, अनावश्यक रूप से सुबह-शाम बाहर निकलने से बचें और जरूरतमंद लोगों की मदद करें, ताकि इस शीतलहर के असर को मिलकर कम किया जा सके.