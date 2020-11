Delhi Temperature Today 20 November 2020: इस साल ऐसा लगता है कि दिल्ली और एनसीआर में सर्दी का सारा रिकॉर्ड टूटने वाला है. इसकी झलक नवंबर से दिखने लगी है. आज यानी शुक्रवार को दिल्ली में अच्छी सर्दी रही. मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार सुबह न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले कम से कम 14 साल में नवम्बर में दर्ज किया गया सबसे कम तापमान है. Also Read - Coronavirus In Winter Season: क्या सर्दी में बढ़ेगा कोरोना, जानें डिटेल में हर बात...

निजी पूर्वानुमान एजेंसी 'स्काईमेट वेदर' के विशेषज्ञ महेश पलावत ने बताया कि शहर में सर्द हवा के साथ ही न्यूनतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री नीचे 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया.

Delhi recorded a minimum temperature of 7.5 degrees Celsius today – the lowest, in this winter season, which begins from the month of October. This is due to snowfall in plain and hilly areas. This dip in temperature will continue for next 2 days: Kuldeep Srivastava, IMD, Delhi pic.twitter.com/Ofon0fti7f

— ANI (@ANI) November 20, 2020