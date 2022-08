नई दिल्ली: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के विकास को लेकर निशाना साधा है. हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि दिल्ली तो मुगलों के समय से भारत की राजधानी रही है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की तुलना असम के गुवाहाटी और शिलांग से नहीं करनी चाहिए, बल्कि वह दिल्ली की तुलना न्यूयॉर्क (अमेरिका) और टोक्यो (जापान) से करें.Also Read - 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य करने का लक्ष्य, न्याय के लिए ज़रूरी: अमित शाह

हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि मेरे पास दिल्ली जितने अच्छे संसाधन नहीं हैं. अरविंद केजरीवाल 1,200 स्कूल चलाते हैं और मैं 40, 000 स्कूल चलाता हूं. बहुत फर्क है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी चाहते हैं कि मैं उन्हें असम आने के लिए कहूँ. मैं तो पहले ही मनीष सिसोदिया को आमंत्रित कर चुका हूँ. अरविंद केजरीवाल आना चाहें तो वह भी असम आ सकते हैं. Also Read - PM मोदी ने भुज में कहा- गुजरात को बदनाम करने के लिए साजिशें हुईं, फिर भी विकास हुआ

Delhi has been the capital of India since the time of Mughals. He should compare Delhi with New York & Tokyo instead of comparing it with Guwahati & Shillong. I do not have resources as good as Delhi but he runs 1,200 schools and I run 40,000 schools: Assam CM Himanta Biswa Sarma pic.twitter.com/XwDDhAIut7

— ANI (@ANI) August 28, 2022