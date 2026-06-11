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दिल्ली-NCR वालों की निकली लॉटरी! NHAI शहर के 3 बड़े रास्तों को बनाएगा सिग्नल-फ्री, जाम में फंसने की No-टेंशन

Delhi Signal-Free Highways: दिल्ली-एनसीआर वालों को जाम से राहत दिलाने वाली खबर सामने आई है. केंद्र सरकार तीन मेन राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) को सिग्नल-फ्री बनाने की तैयारी में है. आइये जानते हैं ये रास्ते कौन से हैं...

Written by: Satyam Kumar
Published: June 11, 2026, 6:33 AM IST
Delhi Signal-Free Highways
दिल्ली ट्रैफिक जाम

NHAI De-congestion Projects: अगर आप दिल्ली या उसके आसपास के इलाकों (NCR) में रहते हैं, तो सड़क पर लाल बत्ती देखकर होने वाली झुंझलाहट को बखूबी समझते होंगे. घंटों तक गाड़ी में बैठ थोड़ा-थोड़ा आगे घिसकना, किसी के भी सिर में दर्द शुरू कर देगा, लेकिन अब आपके लिए एक राहत की खबर है! केंद्र सरकार ने दिल्ली के तीन सबसे व्यस्त रास्तों को पूरी तरह से सिग्नल-फ्री बनाने की तैयारी में है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोकसभा में इस बात की घोषणा की है.

3 ट्रैफिक सिग्नल फ्री रास्ते

सरकार ने दिल्ली के जिन तीन नेशनल हाईवे (NH) कॉरिडोर को अपग्रेड करने के लिए चुना है, वे रोजाना लाखों लोगों के आने-जाने का जरिया हैं. मंत्रालय के अनुसार, इन रास्तों को सिग्नल-फ्री बनाने के लिए सबसे पहले कई नए फ्लाईओवरों और ग्रेड सेपरेशन यानि सड़क को अलग-अलग स्तर पर बांटना, का काम किया जाएगा.

और पढ़ें: दिल्ली में बदले ट्रैफिक के नियम, चालान नहीं भरा तो लाइसेंस हो जाएगा रद्द, मोबाइल नंबर अपडेट करना है जरूरी

  • पहला कॉरिडोर: आश्रम से बदरपुर
  • दूसरा कॉरिडोर: महिपालपुर/मेहरौली से गुरुग्राम
  • तीसरा कॉरिडोर: पंजाबी बाग से टिकरी बॉर्डर

कालिंदी कुंज का बॉटलनेक होगा खत्म!

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नोएडा, दिल्ली और फरीदाबाद के बीच सफर करने वाला शायद ही कोई ऐसा ड्राइवर होगा जो कालिंदी कुंज के जाम में न फंसा हो. इस भारी समस्या का समाधान भी इस योजना में शामिल है. सरकार कालिंदी कुंज जंक्शन पर एक शानदार नया इंटरचेंज बनाने की तैयारी में है. इस इंटरचेंज के बनते ही तीनों शहरों के बीच गाड़ियों की आवाजाही इतनी स्मूथ हो जाएगी कि पीक ऑवर्स में भी गाड़ियां बिना रुके निकल सकेंगी.

इन कम्यूटर्स की निकली लॉटरी!

बता दें कि इन तीनों रूट से डेली ऑफिस, दिल्ली-फरीदाबाद के लोगों और हरियाणा आने-जाने वाले लोगों को काफी फायदा होगा.

दिल्ली और गुरुग्राम के बीच रोजाना अप-डाउन करने वाले कामकाजी लोग डेली कम्यूटर्स, जो अक्सर ट्रैफिक में फंसकर लेट हो जाते हैं.

साउथ दिल्ली और फरीदाबाद वाले: बदरपुर और फरीदाबाद की तरफ से आने-जाने वाले लोग, जिन्हें अब आश्रम तक का सफर बेहद आसान लगेगा.

हरियाणा जाने वाले वाहन चालक: पश्चिमी दिल्ली से बहादुरगढ़ और टिकरी बॉर्डर की तरफ जाने वाले ड्राइवर्स को अब सिग्नलों पर मिनटों तक इंतजार नहीं करना होगा.

दिल्ली-NCR को जाम-मुक्त बनाने का प्लान

सरकार का ये कदम दिल्ली को ट्रैफिक जाम मुक्त बनाने के एक बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा है. हाल के सालों में द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स ने दिल्ली के भीतर गाड़ियों के दबाव को काफी कम किया है. अब इन तीन राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर को सिग्नल-फ्री बनाना दिल्ली सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की साझा डी-कंजेशन रणनीति को एक पायदान और ऊपर ले जाएगा.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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