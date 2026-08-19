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दिल्ली में CNG पंप पर बड़ा धमाका, हादसे में एक शख्स की मौत, 6 लोगों के घायल होने की खबर

दिल्ली के टिकरी कला मेट्रो स्टेशन के पास CNG पंप पर बड़ा धमाका हुआ. ट्रक में CNG भरते समय हादसे में एक कर्मचारी की मौत और छह लोग घायल हुए.

Written by: Rishabh Kumar
Published: August 19, 2026, 5:24 PM IST
Delhi CNG pump blast
दिल्ली के टिकरी कला मेट्रो स्टेशन एक सीएनजी पंप बड़ा धमाका हुआ (Image: X)

Delhi CNG Pump Blast: दिल्ली के मुंडका इलाके के टिकरी कलां में बुधवार (19 जुलाई, 2026) को एक CNG पंप पर बड़ा हादसा हो गया. टिकरी कलां मेट्रो स्टेशन के पास स्थित CNG पंप पर एक ट्रक में गैस भरी जा रही थी. इसी दौरान ट्रक के सिलेंडर में अचानक जोरदार धमाका हो गया. ब्लास्ट इतना तेज था आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हुए हैं. घटना के बाद मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया. आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी.

25 साल के मनीष की मौत

रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान 25 वर्षीय मनीष के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मनीष बाबा हरिदास कॉलोनी का रहने वाला था और CNG पंप पर कर्मचारी के तौर पर काम करता था. हादसे के बाद मौके पर पहुंचे बचाव दल ने घायलों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेजा. घायलों की चोटों को लेकर अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है. डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है. हादसे की खबर फैलते ही पंप के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई.

गैस भरते समय सिलेंडर में हुआ धमाका

दमकल विभाग के मुताबिक, यह घटना शाम करीब साढ़े तीन बजे हुई. ट्रक में CNG भरी जा रही थी, तभी अचानक उसके सिलेंडर में धमाका हो गया. धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी. आसपास मौजूद लोगों में कुछ समय के लिए डर का माहौल बन गया. सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की दो गाड़ियां और एक वाटर बाउजर मौके पर भेजे गए. इसके अलावा अन्य बचाव दल भी घटनास्थल पर पहुंचे. टीम ने तुरंत स्थिति को संभाला और घायलों को सुरक्षित तरीके से अस्पताल पहुंचाने में मदद की.

पुलिस और दमकल टीम ने संभाला मोर्चा

दमकल विभाग को शाम करीब चार बजे ट्रक के सिलेंडर में धमाका होने और छह लोगों के घायल होने की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला. आसपास के इलाके में सुरक्षा को देखते हुए जरूरी कदम उठाए गए. बचाव दल ने घटनास्थल की जांच भी की. शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि CNG भरते समय ट्रक के सिलेंडर में दबाव या किसी तकनीकी वजह से धमाका हुआ होगा. हालांकि, हादसे की सही वजह अभी साफ नहीं हुई है और इसकी जांच की जा रही है.

हादसे की वजह की जांच जारी

इस घटना के बाद CNG पंप की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग की टीमें हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं. यह पता लगाया जा रहा है कि ट्रक के सिलेंडर में धमाका किस वजह से हुआ और CNG भरते समय सभी सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा था या नहीं. अधिकारियों की जांच के बाद ही हादसे की सही वजह सामने आएगी. फिलहाल एक व्यक्ति की मौत और छह लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है. घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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