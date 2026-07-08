दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर करने वाले हैं सफर तो जान लें यह जरूरी अपडेट, जारी हुई ट्रैफिक एडवाइजरी

Delhi Dehradun Expressway Repair Work: दिल्ली से देहरादून जाने वालों के लिए बड़ी खबर है. देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे (Delhi – Dehradun Expressway) पर पैचवर्क की वजह से ट्रैफिक का रूट बदल दिया गया है. अब कुछ वाहनों को पुराने रास्ते से भेजा जा रहा है. अगर आप इस रूट से सफर करने की तैयारी कर रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले नई ट्रैफिक व्यवस्था की जानकारी जरूर देख लें. इससे आपको रास्ते में जाम और बेवजह की परेशानी से बचने में मदद मिलेगी. अधिकारियों का कहना है कि यह बदलाव कुछ समय के लिए किया गया है और मरम्मत का काम पूरा होने के बाद ट्रैफिक फिर पहले की तरह चलने लगेगा.
न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए ट्रैफिक सर्कल ऑफिसर (सीओ ट्रैफिक) अंकित कंडारी ने बताया कि एक्सप्रेसवे के डाट काली मंदिर के पास सड़क पर पैचवर्क चल रहा है. इसी वजह से उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को पुराने रूट पर भेजा जा रहा है. उन्होंने कहा कि दिल्ली से देहरादून की ओर आने वाला ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा है, लेकिन देहरादून से दिल्ली जाने वाले वाहनों के लिए डायवर्जन लागू किया गया है. सड़क की मरम्मत पूरी होने के बाद एक्सप्रेसवे पर फिर से सामान्य ट्रैफिक शुरू कर दिया जाएगा. ऐसे में यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे ट्रैफिक अपडेट देखकर ही सफर शुरू करें.
ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सफर के दौरान जल्दबाजी न करें और तय किए गए डायवर्जन का पालन करें. अगर आप देहरादून से दिल्ली जा रहे हैं, तो थोड़ा ज्यादा समय लेकर निकलें क्योंकि पुराने रास्ते पर वाहनों की संख्या बढ़ सकती है. रास्ते में लगे ट्रैफिक संकेतों का पालन करें और पुलिसकर्मियों के निर्देशों को मानें. इससे सफर सुरक्षित रहेगा और ट्रैफिक व्यवस्था भी बेहतर बनी रहेगी. मरम्मत का काम पूरा होते ही एक्सप्रेसवे पर पहले की तरह वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी.
इस बीच उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बारिश हो रही है. बारिश की वजह से अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है. अधिकारियों के मुताबिक अलकनंदा नदी का जल स्तर 623.10 मीटर दर्ज किया गया है. हालांकि यह अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है. नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके.
डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग और स्थानीय प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट जारी कर रहे हैं. खासकर चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं और उत्तराखंड घूमने आए पर्यटकों से कहा गया है कि वे नदी के किनारे जाने से बचें और मौसम की जानकारी लेते रहें. भारी बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों में सफर करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है. अगर मौसम खराब हो या प्रशासन की ओर से कोई नई एडवाइजरी जारी की जाए, तो उसका पालन करें. इससे आपकी यात्रा सुरक्षित रहेगी और किसी भी तरह के जोखिम से बचा जा सकेगा.
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