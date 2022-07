दिल्ली से दुबई जा रहे स्पाइसजेट (SpiceJet) के विमान की पाकिस्तान के कराची में इमरजेंसी लैंडिंग (Emergency Landing) हुई है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, तकनीकी खराबी (Technical Fault) की वजह से विमान को कराची (Karachi) में उतारा गया है. फ्लाइट में सवार सभी पैंसेजर सुरक्षित हैं. कोई आपात स्थिति घोषित नहीं की गई और विमान की सामान्य लैंडिंग हुई है. विमान में किसी तरह की खराबी की कोई रिपोर्ट नहीं थी. यात्रियों को रिफ्रेशमेंट दिया गया है. एक विमान कराची भेजा जा रहा है जो यात्रियों को दुबई ले जाएगा.Also Read - लश्कर के आतंकवादी का नया खुलासा, पत्रकार बनकर नेताओं का इंटरव्यू लेता था आतंकवादी। देखें इक्स्क्लूजीव वीडियो

SpiceJet SG-11 flight from Delhi to Dubai makes an emergency landing in Karachi (Pakistan) after developing a technical fault. All passengers on board are safe. More details awaited. pic.twitter.com/E2VlfQOgdW

Top 10 News In Hindi: दिल्ली से दुबई जा रही फ्लाइट की कराची में इमर्जेंसी लैंडिंग, नेपाल में सड़क दुर्घटना में नौ की मौत, मुंबई की बारिश, पढ़ें लेटेस्ट खबरें...

No emergency was declared & aircraft made a normal landing. There was no earlier report of any malfunction with the aircraft. Passengers have been served refreshments. A replacement aircraft is being sent to Karachi that will take the passengers to Dubai: SpiceJet Spokesperson

