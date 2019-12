नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में हाड़ कंपा देने वाली ठंड का कहर मंगलवार को भी जारी रहा. सुबह शहर का न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सोमवार की सुबह से दो डिग्री अधिक है.

राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में हल्का कोहरा रहा, हालांकि दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानों का संचालन सामान्य रहा और किसी भी उड़ान को रद्द नहीं किया गया. सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से दो डिग्री नीचे है.

पालम में न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अयानगर में यह 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. उन्होंने बताया कि आर्द्रता का स्तर 91 प्रतिशत दर्ज किया गया.

Latest temperature(minimum) figures: Lodhi Road at 3.7 °C and Aya Nagar at 4.2 °C and Palam at 4.1°C. #Visuals from New Delhi Railway Station. #Delhi pic.twitter.com/xMYvdwZ9HF

