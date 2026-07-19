20 जुलाई को घर से निकलने से पहले देख लें दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी, CJP के संसद मार्च की वजह से बंद रहेंगे ये रास्ते

Delhi Traffic Advisory: 20 जुलाई को संसद सत्र और CJP के मार्च के चलते दिल्ली के कई रास्तों पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा. घर से निकलने से पहले डायवर्जन, बंद रास्तों और पुलिस एडवाइजरी जरूर जान लें.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: July 19, 2026, 9:19 PM IST
delhi traffic advisory
Delhi Traffic Advisory (Photo: IANS)
  • 20 जुलाई ट्रैफिक एडवाइजरी, पहले अपडेट जरूर देखें
  • संसद सत्र, कई रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक दबाव
  • बिना अनुमति मार्च, पुलिस ने जारी चेतावनी अपील

Delhi Traffic Advisory: सोमवार (20 जुलाई 2026) से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है. इसी दिन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने नीट (NEET) परीक्षा में कथित धांधली के विरोध में ‘चलो संसद’ मार्च का ऐलान किया है. पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है. हालांकि दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि इस मार्च के लिए न तो कोई अनुमति मांगी गई है और न ही किसी तरह की मंजूरी दी गई है. पुलिस ने लोगों से किसी भी गैर-अधिकृत रैली या भीड़ का हिस्सा न बनने की अपील की है. संसद सत्र और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए नई दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है. ऐसे में अगर आप 20 जुलाई को घर से निकलने वाले हैं, तो पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देख लें.

इन रास्तों और गोलचक्करों पर जाने से बचें

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि संसद भवन के आसपास कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है. रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, के. कामराज मार्ग, रायसीना रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, पार्लियामेंट स्ट्रीट, अशोक रोड, टॉकटोरा रोड, पंडित पंत मार्ग और रकाब गंज गुरुद्वारा रोड पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा रहेगा. इसके अलावा विजय चौक, बोट क्लब, रेल भवन गोलचक्कर, सुनहरी मस्जिद गोलचक्कर, पटेल चौक, बूटा सिंह गोलचक्कर, प्राइम चौक, जीआरजी गोलचक्कर और जलेबी चौक जैसे बड़े जंक्शनों पर भी भीड़ रहने की संभावना है. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से सलाह दी है कि अगर जरूरी न हो तो इन इलाकों से बचकर निकलें और सफर के लिए अतिरिक्त समय रखें.

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जाम से बचने के लिए इन वैकल्पिक रास्तों का करें इस्तेमाल

अगर आपको नई दिल्ली की ओर जाना है, तो ट्रैफिक पुलिस ने कुछ वैकल्पिक रास्ते भी बताए हैं. जनपथ, मान सिंह रोड, अकबर रोड, तीन मूर्ति मार्ग, शांति पथ, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग, पंचशील मार्ग, विनय मार्ग, कनॉट प्लेस का आउटर सर्किल, बाबा खड़क सिंह मार्ग, आरएमएल गोलचक्कर, मदर टेरेसा क्रेसेंट रोड, 11 मूर्ति और सरदार पटेल मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है. इन रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव अपेक्षाकृत कम रहने की उम्मीद है. पुलिस ने लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने, धैर्य बनाए रखने और मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देश मानने की अपील की है.

दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को लेकर क्या कहा?

दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. पुलिस के अनुसार सभी प्रमुख एंट्री पॉइंट पर वाहनों की जांच की जा रही है. कई जगह अतिरिक्त चेक पोस्ट बनाए गए हैं और रिजर्व पुलिस बल को भी अलर्ट पर रखा गया है. जंतर-मंतर, पार्लियामेंट स्ट्रीट, सेंट्रल विस्टा, कनॉट प्लेस और शंकर चौक जैसे संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी से लगातार निगरानी की जा रही है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रैपिड रिस्पांस टीमें भी तैयार हैं. नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली के कई एंट्री पॉइंट पर मल्टी-लेयर बैरिकेडिंग की गई है और लगातार पेट्रोलिंग चल रही है.

प्रदर्शन से दूर रहने की अपील, धारा 163 लागू

दिल्ली पुलिस ने बताया है कि नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू हैं. केवल जंतर-मंतर रोड पर तय प्रदर्शन स्थल को ही छूट दी गई है. पुलिस ने साफ कहा है कि 20 जुलाई 2026 को संसद मार्च के लिए किसी भी संगठन ने अनुमति नहीं ली है और न ही कोई मंजूरी दी गई है. ऐसे में लोगों से किसी भी गैर-अधिकृत सभा, जुलूस या मार्च में शामिल न होने की अपील की गई है. पुलिस ने कहा है कि नागरिक कानून का पालन करें, प्रतिबंधों का सम्मान करें और राजधानी में शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें. 20 जुलाई को घर से निकलने से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर देख लें, ताकि अनावश्यक जाम और परेशानी से बचा जा सके.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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