दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, 13 अगस्त को इन रास्तों पर लगेंगी पाबंदियां- घर से निकलने से पहले देखें डायवर्जन

Delhi Traffic Advisory: स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. 13 अगस्त 2026 को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की जाएगी. सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाकों में वाहनों की आवाजाही को लेकर विशेष प्रतिबंध जारी किए हैं. ऐसे में अगर आप 13 अगस्त की सुबह दिल्ली में सफर करने वाले हैं, तो घर से निकलने से पहले अपना रूट जरूर जांच लें.
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किले के आसपास कई प्रमुख सड़कें आम वाहनों के लिए बंद रहेंगी. इन रास्तों पर केवल वैध रिहर्सल लेबल वाले वाहनों को जाने की अनुमति होगी. इसके अलावा कई प्रमुख मार्गों पर ऐसे वाहनों को भी जाने से बचने की सलाह दी गई है, जिनके पास पार्किंग लेबल नहीं है.
रिहर्सल के दौरान नेताजी सुभाष मार्ग पर दिल्ली गेट से छत्ता रेल चौक तक, लोधियन रोड पर जीपीओ दिल्ली से छत्ता रेल चौक तक और एसपी मुखर्जी मार्ग पर एचसी सेन मार्ग से यमुना बाजार चौक तक यातायात प्रभावित रहेगा. चांदनी चौक रोड पर फाउंटेन चौक से लाल किले तक भी सामान्य यातायात नहीं चल सकेगा. इसके अलावा निशाद राज मार्ग, एस्प्लेनेड रोड और उससे जुड़ी लिंक रोड और राजघाट से आईएसबीटी तक रिंग रोड के हिस्से में भी यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे.
ट्रैफिक पुलिस ने बिना पार्किंग लेबल वाले वाहनों को सी-हेक्सागन इंडिया गेट, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, सिकंदरा रोड, डब्ल्यू प्वाइंट, ए प्वाइंट तिलक मार्ग, मथुरा रोड, बीएसजेड मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग और जेएल नेहरू मार्ग से बचने की सलाह दी है. इसके साथ ही निजामुद्दीन खट्टा से आईएसबीटी कश्मीरी गेट के बीच रिंग रोड और निजामुद्दीन खट्टा से आईएसबीटी कश्मीरी गेट तक आउटर रिंग रोड के कुछ हिस्सों पर भी यात्रियों को सावधानी बरतने को कहा गया है.
प्रतिबंध केवल निजी वाहनों तक सीमित नहीं रहेंगे. 12 अगस्त की आधी रात से 13 अगस्त सुबह 11 बजे तक निजामुद्दीन खट्टा और वजीराबाद ब्रिज के बीच मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. इसी अवधि में महाराणा प्रताप आईएसबीटी और सराय काले खां आईएसबीटी के बीच अंतरराज्यीय बसों को भी संचालन की अनुमति नहीं होगी.
दिल्ली की लोकल और डीटीसी बसें भी आईएसबीटी कश्मीरी गेट से एनएच-24/एनएच-9 या निजामुद्दीन खट्टा के एनएच ‘टी’ प्वाइंट के बीच रिंग रोड पर निर्धारित मार्ग से नहीं चलेंगी. इन बसों को वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जाएगा. लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली मुख्य रेलवे स्टेशन तक जाने वाली कुछ बस सेवाओं को भी निर्धारित स्थानों पर पहले ही रोक दिया जाएगा. सामान्य बस सेवा 13 अगस्त सुबह 11 बजे के बाद बहाल होने की उम्मीद है.
उत्तर से दक्षिण दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन चालक अरबिंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग, कौटिल्य मार्ग, एस मार्ग, 11 मूर्ति, मदर टेरेसा क्रिसेंट, पार्क स्ट्रीट, मंदिर मार्ग, पंचकुइयां रोड और रानी झांसी रोड जैसे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं. उत्तर दिल्ली की ओर जाने के लिए कनॉट प्लेस, मिंटो रोड, भवभूति मार्ग, अजमेरी गेट, श्रद्धानंद मार्ग, लाहौरी गेट चौक, नया बाजार और पीली कोठी होकर एसपी मुखर्जी मार्ग की तरफ जाने का विकल्प भी दिया गया है.
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