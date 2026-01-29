Hindi India Hindi

Delhi Traffic Advisory Beating Retreat Rehearsal Routes Closed Vijay Chowk

दिल्ली में आज बीटिंग रिट्रीट रिहर्सल के कारण कई रास्ते बंद, घर से निकलने से पहले जरूर देख लें रूट

Delhi Traffic Advisory: गणतंत्र दिवस समारोह के औपचारिक समापन का प्रतीक बीटिंग रिट्रीट अब करीब है. 29 जनवरी को होने वाले मुख्य कार्यक्रम से पहले दिल्ली के विजय चौक पर भव्य रिहर्सल आयोजित की जा रही है. जिसके चलते कई रास्ते बंद रहेंगे.

Delhi Traffic Police Advisory: दिल्ली पुलिस ने बीटिंग रिट्रीट समारोह की रिहर्सल को देखते हुए राजधानी के लोगों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. अगर आप आज या कल के बीच मध्य दिल्ली की ओर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले रास्तों की जानकारी जरूर ले लें, ताकि आपको जाम का सामना न करना पड़े.

गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के जश्न के औपचारिक समापन को ‘बीटिंग रिट्रीट’ कहा जाता है. यह भव्य समारोह हर साल 29 जनवरी को विजय चौक पर आयोजित होता है. इस कार्यक्रम में भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना के बैंड अपनी पारंपरिक धुनों से समां बांधते हैं.

क्यों है पाबंदी?

इस दौरान विशेष रूप से सजाए गए ऊंटों का दस्ता आकर्षण का केंद्र होता है. इस भव्य रिहर्सल को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, जिसके कारण सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाता है.

ट्रैफिक के लिए समय और प्रतिबंध

पुलिस के मुताबिक, बुधवार को शाम 4:00 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच विजय चौक और उसके आसपास के रास्तों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा. इस दौरान आम वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.

ये रास्ते रहेंगे पूरी तरह बंद

ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार, इन रूटों पर आवाजाही बंद रहेगी- कृषि भवन से विजय चौक की ओर जाने वाला मार्ग, दारा शिकोह रोड और कृष्णा मेनन मार्ग, सुनहरी मस्जिद गोलचक्कर से विजय चौक तक का रास्ता, विजय चौक से रफी मार्ग और कर्तव्य पथ की ओर जाने वाली सड़कें.

ये होंगे वैकल्पिक रास्ते

दिल्ली पुलिस ने लोगों को परेशानी से बचाने के लिए कुछ वैकल्पिक रास्तों का सुझाव दिया है. जाम से बचने के लिए आप इन मार्गों का उपयोग कर सकते हैं- रिंग रोड, रिज रोड, अरबिंदो मार्ग, मदरसा टी-प्वाइंट, सफदरजंग रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग.

Add India.com as a Preferred Source

डीटीसी और सिटी बसों के लिए रूट डायवर्जन

समारोह और इंडिया गेट पर भीड़ नियंत्रण के लिए आज दोपहर 2:00 बजे से रात 9:30 बजे तक बसों के रूट बदले रहेंगे. शांति पथ और सरदार पटेल मार्ग से आने वाली बसें पंचशील मार्ग, वंदे मातरम मार्ग और शंकर रोड जैसे वैकल्पिक रास्तों से गुजरेंगी. केंद्रीय सचिवालय जाने वाली बसें उद्यान मार्ग पर रुकेंगी और मंदिर मार्ग व काली बाड़ी मार्ग से वापस लौटेंगी.

वहीं, दक्षिणी दिल्ली से आने वाली बसों को अरबिंदो चौक से सफदरजंग रोड और साइमन बोलिवर मार्ग की ओर मोड़ा जाएगा. मंडी हाउस और बाराखंभा रोड की ओर से कनॉट प्लेस जाने वाली बसें शिवाजी स्टेडियम पर यात्रा समाप्त करेंगी और कस्तूरबा गांधी मार्ग से वापस संचालित होंगी.

मेट्रो के दो स्टेशनों पर प्रवेश-निकास सीमित

DMRC की एडवाइजरी के अनुसार, समारोह के मद्देनजर येलो लाइन के उद्योग भवन और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों के उन चार गेटों को बंद रखा जाएगा जो रफी मार्ग की ओर खुलते हैं. यह पाबंदी दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगी. मेट्रो यात्रियों को सलाह दी गई है कि विजय चौक के आसपास की यात्रा के लिए वे इन बदलावों को ध्यान में रखकर ही अपनी योजना बनाएं.

यात्रियों के लिए सुझाव

गणतंत्र दिवस समारोह के इस अंतिम पड़ाव की गरिमा बनाए रखने के लिए पुलिस ने जनता से सहयोग की अपील की है. जो लोग नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने समय से थोड़ा पहले निकलें. साथ ही, गूगल मैप्स या दिल्ली पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल से ताजा ट्रैफिक अपडेट लेते रहें.