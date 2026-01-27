आज दिल्ली में इन रास्तों से बचें, घर से निकलने से पहले पढ़ें एडवाइजरी, जानिए बीटिंग रिट्रीट के कारण कौन-से रूट रहेंगे बंद

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
आज दिल्ली में इन रास्तों से बचें, घर से निकलने से पहले पढ़ें एडवाइजरी, जानिए बीटिंग रिट्रीट के कारण कौन-से रूट रहेंगे बंद
Beating Retreat Traffic Advisory: अगर आप आज शाम नई दिल्ली की ओर जाने की योजना बना रहे हैं, तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की नई एडवाइजरी जरूर देख लें.
Delhi Traffic Advisory: दिल्ली में गणतंत्र दिवस के समारोह का समापन बीटिंग रिट्रीट के साथ होता है. इस मुख्य कार्यक्रम से पहले, आज मंगलवार (27 जनवरी) को विजय चौक पर इसकी फुल ड्रेस रिहर्सल होने जा रही है. सुरक्षा और सुचारू संचालन के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं और एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, मंगलवार शाम 4:00 बजे से 6:00 बजे के बीच विजय चौक और उसके आसपास के इलाकों में यातायात पर पाबंदियां लागू रहेंगी. यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि रिहर्सल में शामिल होने वाले सैन्य दस्तों और अधिकारियों की आवाजाही बिना किसी बाधा के हो सके.
इन रास्तों पर रहेगी पूर्ण पाबंदी
अगर आप आज शाम नई दिल्ली के आसपास से गुजरने वाले हैं, तो ध्यान रखें कि ये रास्ते आम जनता के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे.
- विजय चौक- रिहर्सल के दौरान विजय चौक पर सामान्य ट्रैफिक की एंट्री बिल्कुल बंद रहेगी.
- कृषि भवन चक्कर- रायसीना रोड से विजय चौक की तरफ जाने वाला रास्ता बंद रहेगा.
- अन्य मुख्य मार्ग- दारा शिकोह रोड, कृष्ण मेनन मार्ग और सुनहरी मस्जिद गोलचक्कर से विजय चौक की ओर जाने वाले रास्तों पर वाहनों की अनुमति नहीं होगी.
- कर्तव्य पथ- विजय चौक और रफी मार्ग के बीच का हिस्सा भी ट्रैफिक के लिए पूरी तरह बंद रखा जाएगा.
जाम से बचने के लिए वैकल्पिक रास्ते
ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे प्रभावित रास्तों के बजाय इन वैकल्पिक मार्गों का चुनाव करें ताकि समय की बचत हो सके. रिंग रोड और रिज रोड का इस्तेमाल करें. अरबिंदो मार्ग, सफदरजंग रोड और कमल अतातुर्क मार्ग का सहारा लें. रानी झांसी रोड और मिंटो रोड के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचें.
क्या है बीटिंग रिट्रीट?
बीटिंग रिट्रीट समारोह हर साल 29 जनवरी को आयोजित किया जाता है, जो गणतंत्र दिवस उत्सव के आधिकारिक समापन का प्रतीक है. आज यानी 27 जनवरी को इसकी फुल ड्रेस रिहर्सल है, जिसमें मुख्य कार्यक्रम की तरह ही सभी बैंड और सैन्य टुकड़ियां हिस्सा लेती हैं.
77वें गणतंत्र दिवस की झलकियां
इससे पहले कल यानी सोमवार को पूरे देश ने उत्साह के साथ 77वां गणतंत्र दिवस मनाया. कर्तव्य पथ पर भारत की सांस्कृतिक विविधता, बढ़ती सैन्य शक्ति और आत्मनिर्भरता का शानदार प्रदर्शन देखा गया. इस साल के समारोह की खास बात यह थी कि पहली बार यूरोपीय संघ का एक विशेष दस्ता परेड में शामिल हुआ. इस दस्ते ने यूरोपीय संघ के झंडे और उनके सैन्य व नौसेना बलों के झंडों को प्रदर्शित किया.
77वें गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर परेड की सलामी ली, जहां राष्ट्रपति भवन से लेकर नेशनल वॉर मेमोरियल तक का पूरा इलाका तिरंगे और फूलों से सजा हुआ था.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें