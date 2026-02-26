Hindi India Hindi

Delhi Traffic Advisory Chelmsford Road Opposite To New Delhi Railway Station Will Be Closed To March 5

Traffic advisory: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले ध्यान दें, 5 मार्च तक बंद रहेगी ये सड़क, एडवाइजरी जारी

Delhi Traffic advisory: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने चेम्सफोर्ड रोड पर 26 फरवरी से 5 मार्च तक ट्रैफिक एक जरूरी मरम्मत कार्य के कारण प्रभावित रहेगा. आसफ अली रोड का एक साइड भी 12 मार्च तक बंद रहेगा.

(फाइल फोटो- PTI)

Delhi Traffic police advisory: आज से लेकर अगले कुछ दिनों तक अगर आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाना है तो पहले ही कुछ दिशा-निर्देश जान लें. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी में कहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने चेम्सफोर्ड रोड, एक जरूरी मरम्मत कार्य के कारण 26 फरवरी से 5 मार्च तक बंद रहेगी.

एडवाइजरी में आने-जाने वालों को चेतावनी दी गई है कि चल रहे खुदाई के काम की वजह से चेम्सफोर्ड रोड और उससे जुड़ी सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित रह सकता है. इसे रोका भी जा सकता है.

5 मार्च तक प्रभावित रूट

1- चेम्सफोर्ड रोड (नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने)

2- मुंजिया चौक एरिया

3- पहाड़गंज की तरफ जाने वाली कनेक्टिंग सड़कें

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले लोगों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा पहले से प्लान कर लें और यात्रा के लिए काफी अतिरिक्त समय लेकर चलें. ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि पीक आवर्स में सड़कों पर भारी मशीनरी और खुदाई के उपकरण तैनात होने से ट्रैफिक धीमा हो सकता है.

In connection with ongoing construction work on Asaf Ali Road (Turkman Gate to Delhi Gate via Delight Cinema) in connection with redevelopment of New Delhi Railway Station will continue from 26.02.2026 to 12.03.2026. One side carriageway will remain closed and traffic movement is… pic.twitter.com/moAlMGfFJk — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) February 26, 2026

वहीं एक एक अलग एडवाइजरी में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से आसफ अली रोड का एक साइड, तुर्कमान गेट से दिल्ली गेट तक डिलाइट सिनेमा होते हुए 12 मार्च तक बंद रहेगा. वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे परेशानी से बचने के लिए दूसरे रास्ते अपनाएं.

ये हो सकते हैं वैकल्पिक रास्ते

हमदर्द चौक या कमला मार्केट गोल चक्कर से दिल्ली गेट की ओर जाने वाले वाहन चालक दिल्ली गेट पहुंचने के लिए मिंटो रोड, DDU मार्ग, BSZ मार्ग जैसे रास्ते ले सकते हैं. जो लोग गुरु नानक चौक से आ रहे हों वो मिरदर्द चौक-मिरदर्द मार्ग से होकर BSZ मार्ग से दिल्ली गेट पहुंच सकते हैं.

बता दें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है और सलाह दी है कि वे डायवर्जन रूट पर गाड़ियां पार्क न करें. ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि सड़कों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें और भारी ट्रैफिक होने पर यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें. ट्रैफिक पुलिस ने यह भी अनुरोध किया है कि सुचारू संचालन के लिए ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों के साथ सहयोग करें.

