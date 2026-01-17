Hindi India Hindi

Delhi Traffic Advisory For 19 20 And 21 January Republic Day Parade Avoid These Routes Know Alternative

19, 20 और 21 जनवरी को दिल्ली में इन रास्तों पर न जाएं, गणतंत्र दिवस परेड को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

19, 20 और 21 जनवरी को कर्तव्य पथ पर रफी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड और सी-हेक्सागन के क्रॉसिंग बंद रहेंगे. साथ ही विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ की पूरी सड़क आम लोगों के लिए बंद रहेगी.

(प्रतीकात्मक एआई इमेज)

Delhi Traffic Advisory: दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. 19, 20 और 21 जनवरी 2026 को कर्तव्य पथ पर रिहर्सल के दौरान सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कुछ प्रमुख सड़कों और चौराहों पर आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

इन रास्तों पर जाने से बचें…

19, 20 और 21 जनवरी को कर्तव्य पथ पर रफी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड और सी-हेक्सागन के क्रॉसिंग बंद रहेंगे. साथ ही विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ की पूरी सड़क आम लोगों के लिए बंद रहेगी. इससे आसपास की सड़कों पर जाम की स्थिति बन सकती है. दिल्ली पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें, धैर्य रखें और मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें.

उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर जाने वाले वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं. यात्री सराय काले खां से आईपी फ्लाईओवर होते हुए राजघाट की ओर जाने के लिए रिंग रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा, लाजपत राय मार्ग से मथुरा रोड, भैरों रोड और रिंग रोड के रास्ते भी जा सकते हैं.

अन्य विकल्पों में अरबिंदो मार्ग से सफदरजंग रोड, कमल अतातुर्क मार्ग, कौटिल्य मार्ग, सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, आरएमएल और बाबा खड़क सिंह मार्ग शामिल हैं. पृथ्वी राज रोड से राजेश पायलट मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, मथुरा रोड और भैरों रोड के जरिए भी रिंग रोड तक पहुंचा जा सकता है. उत्तरी इलाकों से आने वाले लोग बर्फखाना से आजाद मार्केट, रानी झांसी फ्लाईओवर, पंचकुइयां रोड, हनुमान मूर्ति, वंदे मातरम मार्ग और धौला कुआं के रास्ते जा सकते हैं.

यातायात निर्देशिका कर्तव्यपथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल के मद्देनज़र 17, 19, 20 एवं 21 जनवरी 2026 को विशेष यातायात व्यवस्थाएँ लागू रहेंगी। परेड टुकड़ियों की सुचारू एवं निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने हेतु सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे। … pic.twitter.com/0KUdbGuHvT — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) January 16, 2026

पूर्व से पश्चिम या इसके उलट दिशा में जाने वालों के लिए भी कई वैकल्पिक रास्ते बताए गए हैं. रिंग रोड से भैरों रोड, मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, पृथ्वी राज रोड, सफदरजंग रोड, कमल अतातुर्क मार्ग और पंचशील मार्ग जैसे रास्तों का उपयोग किया जा सकता है.

Add India.com as a Preferred Source

अन्य विकल्पों में रिंग रोड से आईएसबीटी, चंदगी राम अखाड़ा, मॉल रोड और आजादपुर या लोधी रोड से अरबिंदो मार्ग होते हुए तीन मूर्ति मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट और पार्क स्ट्रीट तक जाना शामिल है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सभी वाहन चालकों से सहयोग की अपील की है ताकि रिहर्सल सुचारू रूप से हो सके और शहर में यातायात व्यवस्था बनी रहे. यात्रा से पहले नवीनतम अपडेट के लिए आधिकारिक ट्रैफिक पुलिस चैनलों की जांच करें.