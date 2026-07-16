दिल्ली के इन रास्तों पर मिलेगा जबरदस्त ट्रैफिक, घर से निकलने से पहले पढ़ें एडवाइजरी- जानें क्या है वजह

दिल्ली के हौज खास में आज भगवान जगन्नाथ की 48वीं रथ यात्रा निकाली जाएगी. दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक नियंत्रित रहेगा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने और यात्रा की योजना पहले से बनाने की अपील की है.

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दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक कई मार्गों पर ट्रैफिक नियंत्रित रहेगा.

अरबिंदो मार्ग पर सबसे अधिक ट्रैफिक दबाव रहने की संभावना है.

हौज खास से भगवान जगन्नाथ की 48वीं रथ यात्रा निकाली जाएगी.

पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक मार्ग और सार्वजनिक परिवहन अपनाने की सलाह दी है.

Delhi Traffic Advisory: दिल्ली में आज गुरुवार (16 जुलाई) भगवान जगन्नाथ की 48वीं रथ यात्रा के आयोजन को लेकर राजधानी के कई इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है. हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है. इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से यात्रा पर निकलने से पहले मार्ग की जानकारी लेने की सलाह दी है.

रथ यात्रा का शुभारंभ दोपहर 2 बजे हौज खास स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से होगा. इसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की शोभायात्रा निर्धारित मार्गों से गुजरते हुए आगे बढ़ेगी. धार्मिक उत्सव को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल और ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती की है. यात्रा के शाम करीब 6:30 बजे तक समाप्त होने की संभावना है.

यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा असर अरबिंदो मार्ग पर देखने को मिलेगा। दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक आईआईटी फ्लाईओवर से लेकर एम्स फ्लाईओवर लूप तक दोनों कैरिजवे पर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित रहेगी. इसके अलावा बलबीर सक्सेना मार्ग, चौधरी दिलीप सिंह मार्ग, चौधरी हुकुम चंद मार्ग और गौतम नगर टीओडी क्षेत्र में भी ट्रैफिक की गति प्रभावित हो सकती है. इन इलाकों से गुजरने वाले लोगों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है.

रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे, जिससे आसपास की सड़कों पर सामान्य दिनों की तुलना में अधिक भीड़ रहने की संभावना है. ऐसे में निजी वाहन की जगह मेट्रो या अन्य सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है. जिन लोगों को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अस्पताल या किसी जरूरी स्थान पर जाना है, उन्हें समय का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है.

प्रशासन ने गाड़ी चालकों से अपील की है कि वे ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें और डायवर्जन वाले मार्गों पर सहयोग करें. किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए लोग लाइव ट्रैफिक अपडेट देखकर ही यात्रा की योजना बनाएं. धार्मिक आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रहेगी और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी.

रथ यात्रा केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसी वजह से हर साल हजारों श्रद्धालु इसमें शामिल होकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं. प्रशासन का मकसद है कि श्रद्धालुओं की आस्था भी बनी रहे और राजधानी की यातायात व्यवस्था भी सुचारु रूप से संचालित हो सके. अगर आप आज दक्षिण दिल्ली या हौज खास क्षेत्र की ओर जाने की योजना बना रहे हैं, तो ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करना आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा.