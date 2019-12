Delhi Traffic Advisory: देश भर में नागिरकता विधेयक के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं. राजधानी दिल्ली से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे देश के सभी हिस्सों में पहुंच गया. हालांकि विदेशों में भी इस विधयेक के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की. इस प्रोटेस्ट के चलते दिल्ली के कई हिस्सों में भारी ट्रैफिक भी देखने को मिल रहा है.

Traffic Alert

Road No. 13A between Mathura Road and Kalindi Kunj is closed for traffic movement. People coming from Noida are advised to take DND or Akshardham to reach Delhi.

