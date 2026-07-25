Delhi Traffic Advisory: जिन इलाकों में धारा 163 लागू, वहां नहीं चलेगी Swiggy-Zomato और Ola-Uber, देखें पुलिस की नई एडवाइजरी

Delhi Police Traffic Advisory: संसद मार्च खत्म होने के बाद भी नई दिल्ली इलाके में सुरक्षा के लिहाज से धारा 163 BNSS लागू है. दिल्ली पुलिस ने नई एडवाइजरी जारी कर उबर, ओला, जोमैटो और स्विगी जैसी ऐप-आधारित सेवाओं को प्रतिबंधित क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां सीमित करने के निर्देश दिए हैं.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 25, 2026, 7:29 AM IST
Delhi traffic police advisory
दिल्ली के इन इलाकों में सीमित रहेगी जोमैटो-रैपिडो
  • संसद मार्च समाप्त होने के बाद भी सुरक्षा बनाए रखने के लिए पूरे नई दिल्ली जिले में धारा 163 (पुरानी धारा 144) लागू है,
  • दिल्ली पुलिस ने ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी और ब्लिंकिट जैसी ऐप बेस्ड कंपनियों को प्रतिबंधित क्षेत्रों में अस्थायी जियो-फेंसिंग और पिकअप-डिलीवरी सीमित करने के निर्देश दिए हैं,
  • संसद मार्ग, रफी मार्ग, मंडी हाउस और विजय चौक जैसे मुख्य चौराहों पर बैरिकेडिंग और डायवर्जन है.
  • यात्रियों को जनपथ, अकबर रोड, तीन मूर्ति मार्ग और बाबा खड़क सिंह मार्ग जैसे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

Delhi traffic advisory 25 July today: अगर आप आज नई दिल्ली या लुटियंस दिल्ली की तरफ जाने की योजना बना रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस की नई एडवाइजरी को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. भले ही संसद मार्च समाप्त हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट्स का प्रदर्शन जारी है. विरोध प्रदर्शन के चलते जंतर-मंतर एरिया में भारी संख्या में लोगों की भारी भीड़ जुटी है. वहीं, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले के एक बड़े हिस्से को अधिसूचित क्षेत्र (Notified Restricted Zone) घोषित किया हुआ है. इस पूरे इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू है, जिसके तहत बिना अनुमति किसी भी तरह के जमावड़े या प्रदर्शन पर सख्त पाबंदी है.

इन रास्तों-इलाकों में आवाजाही प्रभावित

दिल्ली पुलिस के पार्लियामेंट स्ट्रीट सब-डिवीजन के अंतर्गत आने वाले लगभग पूरे नई दिल्ली क्षेत्र में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. केवल जंतर-मंतर रोड स्थित निर्धारित स्थल को छोड़कर पूरे इलाके में आवाजाही सीमित की गई है. अगर अहम सड़कों की बात करें तो संसद मार्ग, रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड और के कामराज मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित है. इसके अलावा रायसीना रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, अशोका रोड, टॉल्स्टॉय मार्ग, पंडित पंत मार्ग और रकाब गंज गुरुद्वारा रोड से गुजरने वाले चालकों को भी पुलिस की पिकेट और चेकिंग का सामना करना पड़ सकता है.

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गोलचक्कर-कनॉट प्लेस के पास भी चेकिंग

सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस ने गोलचक्करों पर भी विशेष सतर्कता बरती है. विजय चौक, बोट क्लब, पटेल चौक और मंडी हाउस के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. इसके साथ ही रेल भवन गोलचक्कर, सुनहरी मस्जिद चौक, बूटा सिंह चौक, प्राइम चौक, जीआरजी गोलचक्कर और जलेबी चौक पर यातायात को डायवर्ट किया जा रहा है. जनपथ और कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल की तरफ जाने वाले वाहनों की भी सघन जांच की जा रही है, जिससे इस क्षेत्र में यातायात धीमा हो सकता है.

कैब, फूड और डिलीवरी ऐप्स के लिए जियो-फेंसिंग के निर्देश

अधिसूचित इलाकों में भीड़ को नियंत्रित करने और डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने उबर, ओला, जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसी ऑनलाइन सेवा देने वाली कंपनियों को विशेष एडवाइजरी जारी की है. कंपनियों से कहा गया है कि वे इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में अस्थायी रूप से जियो-फेंसिंग (Geo-fencing) लागू करें, ताकि पिकअप, ड्रॉप-ऑफ और सामान की डिलीवरी स्वतः सीमित या स्थगित रहे. राइडर्स और ड्राइवर्स को भी सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधित क्षेत्रों के भीतर न जाने की हिदायत दी गई है.

इन वैकल्पिक रास्तों का करें चुनाव

यदि आपका नई दिल्ली क्षेत्र से होकर गुजरना बेहद अनिवार्य है, तो ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को परेशानी से बचाने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. आप अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए जनपथ, मानसिंह रोड, अकबर रोड, तीन मूर्ति मार्ग और शांति पथ का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा कमाल अतातुर्क मार्ग, पंचशील मार्ग, विनय मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग और मदर टेरेसा क्रीसेंट रोड जैसे मार्ग आवाजाही के लिए बेहतर विकल्प साबित होंगे.

इमरजेंसी सर्विस-हेल्पलाइन नंबर

इन सभी पाबंदियों के बीच दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अधिकृत सरकारी वाहनों जैसी आपातकालीन सेवाओं पर किसी प्रकार की रोक नहीं है. किसी भी आपात स्थिति या सहायता के लिए नागरिक इमरजेंसी नंबर 112 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा ट्रैफिक हेल्पलाइन 1095 या 011-25844444 और व्हाट्सएप नंबर 8750871493 पर भी सहायता उपलब्ध है. पल-पल की लाइव अपडेट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट traffic.delhipolice.gov.in और उनके आधिकारिक एक्स (@dtptraffic) हैंडल पर नजर बनाए रखें.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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