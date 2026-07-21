Delhi Traffic Alert: दिल्ली के किसान घाट पर बड़ा प्रदर्शन, राजघाट- सत्याग्रह मार्ग सहित इन रास्तों रूट डायवर्जन, देखें पुलिस की एडवाइजरी

Traffic Advisory: किसान घाट पर होने वाले रैली को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 8:30 बजे से राजघाट, सत्याग्रह मार्ग और वेलोड्रोम रोड के आसपास ट्रैफिक प्रतिबंध और रूट डायवर्जन लागू किया है. अगर आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, तो जाम में फंसने से बचने के लिए घर से निकलने से पहले रूट एडवाइजरी चेक कर लें...

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दिल्ली पुलिस ट्रैफिक अलर्ट

21 जुलाई 2026 सुबह 08:30 बजे से दिल्ली के किसान घाट के आसपास ट्रैफिक प्रतिबंध और रूट डायवर्जन लागू रहेंगे,

प्रभावित रास्ते सत्याग्रह मार्ग, वेलोड्रोम रोड, राजघाट डीटीसी डिपो रोड और इसके आस-पास के क्षेत्रों में जाने से बचें,

यदि आपको एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाना है, तो ट्रैफिक जाम की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें,

दिल्ली पुलिस के जवानों के निर्देशों का पालन करें, रियल-टाइम ट्रैफिक के लिए जीपीएस (GPS) का उपयोग करें.

Delhi Traffic Police advisory: अगर आप आज यानी 21 जुलाई 2026 को सड़कों पर निकलने वाले हैं, तो यह खबर खास आपके लिए है. दिल्ली के किसान घाट पर आज होने वाले एक बड़े प्रदर्शन/रैली को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक बेहद जरूरी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. आज सुबह 08:30 बजे से ही मध्य और नई दिल्ली के कई इलाकों में भारी ट्रैफिक प्रतिबंध और रूट डायवर्जन लागू किए जा सकते हैं. ऐसे में घर से निकलने से पहले प्रभावित रास्तों की लिस्ट देख लें ताकि आपको जाम का सामना न करना पड़े.

किन रास्तों पर जाने से बचना है?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, जरूरत के आधार पर आज सुबह से ही इ रास्तों पर गाड़ियों की आवाजाही को सीमित या डायवर्ट किया जा सकता है: सत्याग्रह मार्ग, वेलोड्रोम रोड और राजघाट डीटीसी डिपो रोड. यदि आपका रोजाना का रूट इनमें से कोई एक है, तो आज के लिए वैकल्पिक रास्तों का चुनाव करना ही सही रहेगा.

In view of the Demonstration/Protest/Rally at Kishan Ghat, New Delhi on 21.07.2026, traffic restrictions and diversions may be imposed from 08:30 AM onwards on need basis. Commuters are advised to avoid the affected routes around Satyagrah Marg, Velodrome Road, Rajghat DTC Depot… pic.twitter.com/IF0fUczsZe — Press Trust of India (@PTI_News) July 21, 2026

एयरपोर्ट- रेलवे स्टेशन जाने वाले रहें सावधान!

अगर आपकी आज दिल्ली (IGI) एयरपोर्ट से कोई फ्लाइट है या आपको नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली या हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है, तो विशेष सावधानी बरतें. ट्रैफिक डायवर्जन के कारण सामान्य से अधिक समय लग सकता है, इसलिए कम से कम 1 घंटा अतिरिक्त लेकर चलें. सड़क मार्ग पर जाम से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) का उपयोग करना आज सबसे सुरक्षित और समय बचाने वाला विकल्प हो सकता है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की अपील

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए आम जनता से सहयोग की अपील की है. एडवाइजरी के अनुसार, सड़कों पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का सख्ती से पालन करें ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके. सड़कों के किनारे गाड़ी पार्क करने से जाम की स्थिति और गंभीर हो सकती है. गाड़ी केवल तय पार्किंग एरिया में ही लगाएं. घर से निकलते समय Google Maps या अन्य नेविगेशन ऐप पर लाइव ट्रैफिक की स्थिति जरूर देख लें.