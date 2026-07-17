Delhi Traffic Alert: दिल्ली में आज इन रास्तों पर ट्रैफिक अलर्ट, पुलिस ने जारी की रूट एडवाइजरी, घर से निकलने से पहले जान लें पूरी डिटेल

Delhi Traffic Alert today: दिल्ली पुलिस ने आज (17 जुलाई 2026) गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में विशेष आयोजन को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. शाम 4 से रात 8 बजे तक मध्य दिल्ली के कई रास्तों पर भारी जाम और रूट डायवर्जन की संभावना है, इसलिए घर से निकलने से पहले पुलिस की एडवाइजरी जरूर देख लें.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 17, 2026, 9:16 AM IST
Traffic advisory today
दिल्ली में आज इन रास्तों पर ट्रैफिक अलर्ट
  • 17 जुलाई 2026 को गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में होने वाले आयोजन को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
  • सेंट्रल दिल्ली या कनॉट प्लेस के आसपास यात्रा करने वालों के लिए जरूरी ट्रैफिक अपडेट
  • शाम 4 से रात 8 बजे के बीच पंडित पंत मार्ग, तालकटोरा रोड, गुरुद्वारा रकाब गंज (GRG) रोड, अशोक रोड पर जाने से बचें
  • राम मनोहर लोहिया (RML) गोलचक्कर से गुरुद्वारा रकाब गंज की तरफ भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है

Delhi traffic police advisory: यदि आप आज शाम सेंट्रल दिल्ली तरफ जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज यानी 17 जुलाई 2026 को गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में होने वाले एक विशेष कार्यक्रम और वहां जुटने वाली भारी भीड़ के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. पुलिस के मुताबिक, आज शाम 04:00 बजे से लेकर रात 08:00 बजे तक संबंधित क्षेत्रों में विशेष ट्रैफिक नियम और डायवर्जन लागू रहेंगे. इस दौरान नई दिल्ली के कई हिस्सों में यात्रियों को भारी जाम और देरी का सामना करना पड़ सकता है.

इन रास्तों पर जाने से पूरी तरह बचें

दिल्ली पुलिस ने सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज शाम के समय चालकों को निम्नलिखित मार्गों का उपयोग न करने की सलाह दी है. ऐसे में यात्रियों को पंडित पंत मार्ग, तालकटोरा रोड, गुरुद्वारा रकाब गंज रोड और अशोक रोड – गोल डाक खाना के आसपास भारी भीड़ का सामना करना पड़ सकता है.

और पढ़ें: Delhi Traffic Alert: दिल्ली के इन इलाके में लग सकता है तगड़ा जाम, घर से निकलने से पहले जरूर पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी

लागू रहेंगे ये बड़े ट्रैफिक प्रतिबंध

यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा कुछ वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है,

  • भारी व्यावसायिक वाहन: राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल गोलचक्कर से गुरुद्वारा रकाब गंज गोलचक्कर की ओर आने वाले भारी व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी. इन्हें वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा.
  • बसें: गोल डाक खाना गोलचक्कर से गुरुद्वारा रकाब गंज गोलचक्कर की तरफ आने वाली बसों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
  • नो पार्किंग जोन: गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब के आसपास के सभी मुख्य मार्गों और कैरिजवे पर वाहनों की पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को पुलिस द्वारा क्रेन से उठा लिया जाएगा.

लोगों के लिए पुलिस की सलाह

दिल्ली पुलिस ने यात्रियों से असुविधा से बचने के लिए निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन, विशेष रूप से दिल्ली मेट्रो का उपयोग करने की अपील की है. इसके अलावा, यदि कोई शख्स रेलवे स्टेशन, मुख्य अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों या मध्य दिल्ली के अन्य जगहों की ओर जा रहे हैं, तो यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें.  सड़क पर किसी भी आपात स्थिति या लाइव ट्रैफिक अपडेट के लिए दिल्ली पुलिस के इन माध्यमों की मदद ली जा सकती है,

  • हेल्पलाइन नंबर: 1095 / 011-25844444
  • व्हाट्सएप नंबर: 8750871493
  • सोशल मीडिया हैंडल्स (X, FB, Insta): @dtptraffic
  • आधिकारिक वेबसाइट: traffic.delhipolice.gov.in

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से गुजारिश करते हुए कहा कि वे यथासंभव ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें.

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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