Delhi Traffic Alert: दिल्ली में आज इन रास्तों पर ट्रैफिक अलर्ट, पुलिस ने जारी की रूट एडवाइजरी, घर से निकलने से पहले जान लें पूरी डिटेल

Delhi Traffic Alert today: दिल्ली पुलिस ने आज (17 जुलाई 2026) गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में विशेष आयोजन को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. शाम 4 से रात 8 बजे तक मध्य दिल्ली के कई रास्तों पर भारी जाम और रूट डायवर्जन की संभावना है, इसलिए घर से निकलने से पहले पुलिस की एडवाइजरी जरूर देख लें.

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दिल्ली में आज इन रास्तों पर ट्रैफिक अलर्ट

17 जुलाई 2026 को गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में होने वाले आयोजन को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

सेंट्रल दिल्ली या कनॉट प्लेस के आसपास यात्रा करने वालों के लिए जरूरी ट्रैफिक अपडेट

शाम 4 से रात 8 बजे के बीच पंडित पंत मार्ग, तालकटोरा रोड, गुरुद्वारा रकाब गंज (GRG) रोड, अशोक रोड पर जाने से बचें

राम मनोहर लोहिया (RML) गोलचक्कर से गुरुद्वारा रकाब गंज की तरफ भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है

Delhi traffic police advisory: यदि आप आज शाम सेंट्रल दिल्ली तरफ जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज यानी 17 जुलाई 2026 को गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में होने वाले एक विशेष कार्यक्रम और वहां जुटने वाली भारी भीड़ के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. पुलिस के मुताबिक, आज शाम 04:00 बजे से लेकर रात 08:00 बजे तक संबंधित क्षेत्रों में विशेष ट्रैफिक नियम और डायवर्जन लागू रहेंगे. इस दौरान नई दिल्ली के कई हिस्सों में यात्रियों को भारी जाम और देरी का सामना करना पड़ सकता है.

इन रास्तों पर जाने से पूरी तरह बचें

दिल्ली पुलिस ने सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज शाम के समय चालकों को निम्नलिखित मार्गों का उपयोग न करने की सलाह दी है. ऐसे में यात्रियों को पंडित पंत मार्ग, तालकटोरा रोड, गुरुद्वारा रकाब गंज रोड और अशोक रोड – गोल डाक खाना के आसपास भारी भीड़ का सामना करना पड़ सकता है.

Special traffic arrangements will be in place near Gurudwara Rakab Ganj Sahib from 4:00 PM to 8:00 PM. Plan your journey in advance, avoid the affected routes, follow traffic diversions, and use Delhi Metro wherever possible. Your cooperation will help ensure safe and smooth… pic.twitter.com/94XmQPbw8p — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 16, 2026

लागू रहेंगे ये बड़े ट्रैफिक प्रतिबंध

यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा कुछ वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है,

भारी व्यावसायिक वाहन: राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल गोलचक्कर से गुरुद्वारा रकाब गंज गोलचक्कर की ओर आने वाले भारी व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी. इन्हें वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा.

राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल गोलचक्कर से गुरुद्वारा रकाब गंज गोलचक्कर की ओर आने वाले भारी व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी. इन्हें वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा. बसें : गोल डाक खाना गोलचक्कर से गुरुद्वारा रकाब गंज गोलचक्कर की तरफ आने वाली बसों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

: गोल डाक खाना गोलचक्कर से गुरुद्वारा रकाब गंज गोलचक्कर की तरफ आने वाली बसों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. नो पार्किंग जोन: गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब के आसपास के सभी मुख्य मार्गों और कैरिजवे पर वाहनों की पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को पुलिस द्वारा क्रेन से उठा लिया जाएगा.

लोगों के लिए पुलिस की सलाह

दिल्ली पुलिस ने यात्रियों से असुविधा से बचने के लिए निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन, विशेष रूप से दिल्ली मेट्रो का उपयोग करने की अपील की है. इसके अलावा, यदि कोई शख्स रेलवे स्टेशन, मुख्य अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों या मध्य दिल्ली के अन्य जगहों की ओर जा रहे हैं, तो यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें. सड़क पर किसी भी आपात स्थिति या लाइव ट्रैफिक अपडेट के लिए दिल्ली पुलिस के इन माध्यमों की मदद ली जा सकती है,

हेल्पलाइन नंबर: 1095 / 011-25844444

व्हाट्सएप नंबर: 8750871493

सोशल मीडिया हैंडल्स (X, FB, Insta): @dtptraffic

आधिकारिक वेबसाइट: traffic.delhipolice.gov.in

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से गुजारिश करते हुए कहा कि वे यथासंभव ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें.