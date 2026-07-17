Delhi Traffic Alert: दिल्ली में आज इन रास्तों पर ट्रैफिक अलर्ट, पुलिस ने जारी की रूट एडवाइजरी, घर से निकलने से पहले जान लें पूरी डिटेल

Delhi traffic police advisory: यदि आप आज शाम सेंट्रल दिल्ली तरफ जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज यानी 17 जुलाई 2026 को गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में होने वाले एक विशेष कार्यक्रम और वहां जुटने वाली भारी भीड़ के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. पुलिस के मुताबिक, आज शाम 04:00 बजे से लेकर रात 08:00 बजे तक संबंधित क्षेत्रों में विशेष ट्रैफिक नियम और डायवर्जन लागू रहेंगे. इस दौरान नई दिल्ली के कई हिस्सों में यात्रियों को भारी जाम और देरी का सामना करना पड़ सकता है.
दिल्ली पुलिस ने सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज शाम के समय चालकों को निम्नलिखित मार्गों का उपयोग न करने की सलाह दी है. ऐसे में यात्रियों को पंडित पंत मार्ग, तालकटोरा रोड, गुरुद्वारा रकाब गंज रोड और अशोक रोड – गोल डाक खाना के आसपास भारी भीड़ का सामना करना पड़ सकता है.
Special traffic arrangements will be in place near Gurudwara Rakab Ganj Sahib from 4:00 PM to 8:00 PM.
Plan your journey in advance, avoid the affected routes, follow traffic diversions, and use Delhi Metro wherever possible.
Your cooperation will help ensure safe and smooth… pic.twitter.com/94XmQPbw8p
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 16, 2026
यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा कुछ वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है,
दिल्ली पुलिस ने यात्रियों से असुविधा से बचने के लिए निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन, विशेष रूप से दिल्ली मेट्रो का उपयोग करने की अपील की है. इसके अलावा, यदि कोई शख्स रेलवे स्टेशन, मुख्य अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों या मध्य दिल्ली के अन्य जगहों की ओर जा रहे हैं, तो यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें. सड़क पर किसी भी आपात स्थिति या लाइव ट्रैफिक अपडेट के लिए दिल्ली पुलिस के इन माध्यमों की मदद ली जा सकती है,
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से गुजारिश करते हुए कहा कि वे यथासंभव ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें.
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