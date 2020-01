Delhi Traffic Alert: दिल्ली में पिछले कई दिनों से किसी न किसी वजह से यातायात प्रभावित है. पहले जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हुए हमले के कारण कई सड़क को बंद कर दिया गया था और कई मेट्रो स्टेशन पर आवाजाही भी स्थगित कर दी गई थी. फिर ठंड की वजह से गहरा कोहरा होने की वजह से कई सड़कें बंद कर दी गई थी. वहीं अब फिर से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी है कि मथुरा रोड और कालिंदी कुंज के बीच रोड नंबर 13 ए भारी ट्रैफिक के चलते बंद किए गए हैं. नोएडा से दिल्ली आने वाले लोगों को DND या अक्षरधाम का रूट लेने के लिए कहा गया है.

Road No. 13A between Mathura Road and Kalindi Kunj is closed for traffic movement. People coming from Noida are advised to take DND or Akshardham to reach Delhi.

यही नहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यह भी बताया कि धौला कुआँ से AIIMS की तरफ जाने वाले मार्ग में साउथ कैंपस मेट्रो स्टेशन के पास अंडरपास बनाने का कार्य चल रहा है जिसके कारण यातायात प्रभावित है.

Traffic Alert

Obstruction in traffic in the carriageway from Kirby Place towards Dhaula Kuan due to breakdown of a Cluster Bus no. DL1PD0865 at Raj Rif. Center. Motorists heading towards Dhaula Kuan from Kirby Place are requested to take Brar Square as an alternative route.

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) January 6, 2020