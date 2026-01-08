By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ट्रैफिक चालान माफ करवाने का सुनहरा मौका! दिल्ली में इस दिन लगेगी लोक अदालत, जानिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन
क्या आप भी अपने वाहन के पुराने ट्रैफिक चालानों और भारी जुर्माने से परेशान हैं? दिल्ली में लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत एक बड़ी राहत बनकर आई है. जहां आप अपने चालान का निपटारा करवा सकते हैं.
Delhi Traffic Challan Lok Adalat: अगर आपके वाहन पर लंबे समय से ट्रैफिक चालान लंबित हैं और आप भारी-भरकम जुर्माने को लेकर चिंतित हैं, तो आपके लिए एक बेहद राहत भरी खबर है. दिल्ली में 10 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है.
यह आयोजन उन वाहन मालिकों के लिए एक विशेष अवसर है जो अपने अदालती चक्करों और जुर्माने के बोझ को कम करना चाहते हैं. दिल्ली के सभी जिला अदालत परिसरों में आयोजित होने वाली इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य छोटे ट्रैफिक विवादों का त्वरित निपटारा करना और आम जनता को कानूनी जटिलताओं से राहत दिलाना है.
कैसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन?
लोक अदालत का लाभ उठाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है. बिना पूर्व पंजीकरण और टोकन के आप इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे. आवेदकों को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर जाना होगा.
ध्यान दें कि रजिस्ट्रेशन लिंक 5 जनवरी 2026 की सुबह 10 बजे से सक्रिय हो चुका है. चूंकि टोकन की संख्या सीमित होती है, इसलिए जल्द से जल्द आवेदन करना ही समझदारी है. वेबसाइट पर ‘लोक अदालत’ विकल्प चुनकर अपना वाहन नंबर और अन्य जानकारी भरें.
टोकन प्राप्त करें
आवेदन सफल होने के बाद, आपका टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर आपके ईमेल या मोबाइल पर भेजा जाएगा. इसे प्रिंट करना अनिवार्य है क्योंकि इसी के आधार पर अदालत परिसर में आपकी एंट्री और सुनवाई होगी.
निपटारे की पूरी प्रक्रिया
अदालत जाने से पहले अपनी तैयारी पूरी रखें ताकि वहां समय की बचत हो सके. सबसे पहले परिवहन पोर्टल या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाकर चेक करें कि आपके वाहन पर कुल कितने और किस प्रकार के चालान लंबित हैं.
दस्तावेज तैयार रखें
10 जनवरी को अपने साथ वाहन की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, वैध बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र और चालान की कॉपी जरूर ले जाएं. लोक अदालत में न्यायाधीश मामले की गंभीरता देखते हैं. कई मामलों में जुर्माने की राशि को काफी हद तक कम कर दिया जाता है और कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे पूरी तरह माफ भी किया जा सकता है.
किन चालानों का होगा निपटारा?
लोक अदालत में मुख्य रूप से उन अपराधों पर विचार किया जाता है जो कंपाउंडेबल यानी समझौते योग्य होते हैं. इनमें शामिल हैं- बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना, गलत पार्किंग, रेड लाइट जंप करना, ओवर-स्पीडिंग, बिना वैध PUC के वाहन चलाना.
इन मामलों में नहीं मिलेगी राहत
यह जानना भी जरूरी है कि लोक अदालत हर तरह के अपराध के लिए नहीं है. कुछ गंभीर मामलों में आपको यहां राहत नहीं मिलेगी, जैसे- शराब पीकर गाड़ी चलाना, यह एक गंभीर अपराध है और इसे लोक अदालत के दायरे से बाहर रखा गया है. हिट एंड रन, नाबालिग द्वारा वाहन चलाना, खतरनाक रेसिंग, या ऐसे वाहन जिनका उपयोग किसी आपराधिक गतिविधि में हुआ हो, भी लोक अदालत के दायरे से बाहर हैं.
अगर आपके पास छोटे-मोटे ट्रैफिक उल्लंघन के नोटिस जमा हैं, तो 10 जनवरी 2026 की यह लोक अदालत आपके लिए एक बेहतरीन मौका है. समय रहते अपना टोकन बुक करें और अपने वाहन को चालान-मुक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं.
