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दिल्ली में बदले ट्रैफिक के नियम, चालान नहीं भरा तो लाइसेंस हो जाएगा रद्द, मोबाइल नंबर अपडेट करना है जरूरी
Delhi Traffic Rules: राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है. अब इतने दिन के अंदर चालान भरना जरूरी हो गया है.
Delhi Traffic Rules: राजधानी में अब ट्रैफिक नियम तोड़ना काफी भारी पड़ सकता है. सरकार ने नए नियम लागू किए हैं, जिनके तहत हर चालान का निपटारा 45 दिन के अंदर करना जरूरी होगा. अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आगे परेशानी बढ़ सकती है. वाहन और लाइसेंस से जुड़े काम भी रुक सकते हैं. इसलिए अब चालान को नजरअंदाज करना आसान नहीं रहेगा.
45 दिन की समय सीमा समझें
चालान मिलने के बाद आपके पास 45 दिन का समय होगा. इस दौरान आप चालान भर सकते हैं या ऑनलाइन जाकर उसे चुनौती दे सकते हैं. अगर आप कुछ नहीं करते, तो चालान अपने आप मान्य माना जाएगा. इसके बाद 30 दिन के अंदर भुगतान करना जरूरी होगा. अगर आप कोर्ट जाना चाहते हैं, तो पहले आधा पैसा जमा करना होगा.
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बार-बार गलती करने वालों पर सख्ती
अगर कोई व्यक्ति एक साल में 5 या उससे ज्यादा बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है. अब चालान सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि कैमरों और डिजिटल सिस्टम से भी बनेगा. यानी सड़कों पर नजर पहले से ज्यादा सख्त हो गई है और बच निकलना मुश्किल होगा.
मोबाइल और पता अपडेट रखना जरूरी
सरकार ने साफ कहा है कि लोगों को अपना मोबाइल नंबर और पता अपडेट रखना चाहिए. चालान की जानकारी आपको SMS या ऑनलाइन मिल जाएगी. अगर नंबर अपडेट नहीं होगा, तो आप समय पर जानकारी मिस कर सकते हैं. सभी चालान का रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा, जिससे कोई गड़बड़ी की संभावना कम होगी.
चालान नहीं भरा तो क्या होगा
अगर आप तय समय में चालान नहीं भरते, तो कई जरूरी काम रुक सकते हैं. जैसे गाड़ी का टैक्स भरना, लाइसेंस अपडेट करना या रजिस्ट्रेशन से जुड़े काम. यहां तक कि गाड़ी को ब्लॉक भी किया जा सकता है. जरूरत पड़ने पर वाहन जब्त भी हो सकता है, इसलिए समय पर चालान निपटाना सबसे सही तरीका है.
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