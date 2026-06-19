Delhi Traffic Update: आजादपुर मंडी के पास एक महीने तक रहेगा भारी जाम, नया रूट जान लीजिए वरना फंस जाएंगे

निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था फिर से सामान्य हो जाएगी लेकिन फिलहाल थोड़ी परेशानी सहनी पड़ेगी. सड़क सुरक्षा और समय की बचत दोनों ही महत्वपूर्ण हैं.

Written by: Farha Fatima
Published: June 19, 2026, 10:34 AM IST
छोटे-छोटे निर्माण कार्य भी बड़े ट्रैफिक संकट का कारण बन जाते हैं (image- AI)
छोटे-छोटे निर्माण कार्य भी बड़े ट्रैफिक संकट का कारण बन जाते हैं (image- AI)

Delhi Traffic Update: दिल्ली वालों के लिए बेहद जरूरी खबर है. दिल्ली में आजादपुर मंडी क्षेत्र में ड्रेनेज खुदाई और निर्माण कार्य के कारण ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होने वाली है. जीटी करनाल रोड के महेंद्र पार्क से आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन वाले हिस्से पर वाहनों की रफ्तार काफी धीमी रहेगी. भारी मशीनों और निर्माण सामग्री के कारण आसपास के इलाकों में जाम की आशंका बनी रहेगी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अपडेट के मुताबिक, यहां 16 जून 2026 से काम शुरू हो चुका है और 15 जुलाई 2026 तक यह काम चलेगा. पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे इस प्रभावित हिस्से से बचकर चलें. खासकर पीक आवर्स में महेंद्र पार्क और आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के बीच यात्रा करने वालों को अतिरिक्त समय लेकर निकलना चाहिए. निर्माण कार्य के चलते सड़क पर रोजमर्रा की आवाजाही मुश्किल हो सकती है.

आजादपुर मंडी दिल्ली की सबसे बड़ी फल-सब्जी मंडी है. यहां रोजाना हजारों वाहन आते-जाते हैं. ऐसे में एक महीने का यह काम पूरे इलाके की ट्रैफिक व्यवस्था को चुनौती देगा. मुकरबा चौक, महेंद्र पार्क और आसपास के इलाकों में जाम लगना आम बात हो सकती है.

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  • दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अपडेट के मुताबिक यात्री अगर जीटी करनाल रोड का इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर होगा कि वे वैकल्पिक रास्तों का चुनाव करें.
  • आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के पास से गुजरने वाले लोग मेट्रो या अन्य सार्वजनिक परिवहन का सहारा ले सकते हैं. इससे न सिर्फ समय बचेगा बल्कि जाम से भी राहत मिलेगी.
  • ट्रैफिक पुलिस ने भारी वाहनों को भी इस रूट से बचने की सलाह दी है. निर्माण कार्य के दौरान सड़क पर मिट्टी, पाइप और मशीनरी रखी जाएगी जिससे छोटी गाड़ियों के लिए भी जगह कम हो जाएगी. सुबह 8 से 11 बजे और शाम 5 से 9 बजे के बीच सबसे ज्यादा परेशानी होने की उम्मीद है.

दिल्ली जैसे बड़े शहर में छोटे-छोटे निर्माण कार्य भी बड़े ट्रैफिक संकट का कारण बन जाते हैं. आजादपुर का यह काम ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है लेकिन यात्रियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. लोग पहले से ही प्लानिंग करके घर से निकलें तो बेहतर रहेगा.

वैकल्पिक रूट्स

  • वैकल्पिक रूट्स के रूप में यात्री रिंग रोड या अन्य कनेक्टिंग सड़कों का इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • GPS ऐप्स को अपडेट रखें और रीयल-टाइम ट्रैफिक अलर्ट चेक करते रहें.
  • मंडी आने वाले व्यापारियों को भी सुबह जल्दी या देर शाम आने-जाने की कोशिश करनी चाहिए.

इस पूरे महीने सावधानी बरतना बहुत जरूरी है. हॉर्न का कम इस्तेमाल करें, धैर्य रखें और नियमों का पालन करें. ट्रैफिक पुलिस पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ाएगी ताकि जाम की स्थिति को कंट्रोल किया जा सके. दिल्लीवासियों से अनुरोध है कि वे इस अपडेट को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभावित रूट से बच सकें.

पढ़ें दिल्ली पुलिस का अपडेट-

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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