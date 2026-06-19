Delhi Traffic Update: आजादपुर मंडी के पास एक महीने तक रहेगा भारी जाम, नया रूट जान लीजिए वरना फंस जाएंगे

Delhi Traffic Update: दिल्ली वालों के लिए बेहद जरूरी खबर है. दिल्ली में आजादपुर मंडी क्षेत्र में ड्रेनेज खुदाई और निर्माण कार्य के कारण ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होने वाली है. जीटी करनाल रोड के महेंद्र पार्क से आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन वाले हिस्से पर वाहनों की रफ्तार काफी धीमी रहेगी. भारी मशीनों और निर्माण सामग्री के कारण आसपास के इलाकों में जाम की आशंका बनी रहेगी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अपडेट के मुताबिक, यहां 16 जून 2026 से काम शुरू हो चुका है और 15 जुलाई 2026 तक यह काम चलेगा. पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे इस प्रभावित हिस्से से बचकर चलें. खासकर पीक आवर्स में महेंद्र पार्क और आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के बीच यात्रा करने वालों को अतिरिक्त समय लेकर निकलना चाहिए. निर्माण कार्य के चलते सड़क पर रोजमर्रा की आवाजाही मुश्किल हो सकती है.
आजादपुर मंडी दिल्ली की सबसे बड़ी फल-सब्जी मंडी है. यहां रोजाना हजारों वाहन आते-जाते हैं. ऐसे में एक महीने का यह काम पूरे इलाके की ट्रैफिक व्यवस्था को चुनौती देगा. मुकरबा चौक, महेंद्र पार्क और आसपास के इलाकों में जाम लगना आम बात हो सकती है.
दिल्ली जैसे बड़े शहर में छोटे-छोटे निर्माण कार्य भी बड़े ट्रैफिक संकट का कारण बन जाते हैं. आजादपुर का यह काम ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है लेकिन यात्रियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. लोग पहले से ही प्लानिंग करके घर से निकलें तो बेहतर रहेगा.
इस पूरे महीने सावधानी बरतना बहुत जरूरी है. हॉर्न का कम इस्तेमाल करें, धैर्य रखें और नियमों का पालन करें. ट्रैफिक पुलिस पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ाएगी ताकि जाम की स्थिति को कंट्रोल किया जा सके. दिल्लीवासियों से अनुरोध है कि वे इस अपडेट को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभावित रूट से बच सकें.
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