नई दिल्ली: नागरिकता कानून बिल (Citizenship Amendment Bill) के विरोध में रविवार को जामिया इलाके में जमकर झड़प देखने को मिली. इस दौरान बसों में आग लगा दी गई. साथ ही पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा. इस बीच हालात को कंट्रोल में लाने के लिए सरिता विहार से कालिंदी कुंज की ओर की सड़क 13A को बंद कर दिया गया है. प्रशासन की तरफ से यह अनुरोध किया गया है कि नोएडा से दिल्ली की ओर जाने वाले मोटर चालक मथुरा रोड, आश्रम रोड या फिर डीएनडी से होकर जाएं. साथ ही बदरपुर से आने वाले लोगों को आश्रम चौक जाने के लिए कहा गया है.

Traffic movement is closed from Sarita Vihar to Kalindi Kunj, Road No. 13A. Motorists heading towards Delhi from Noida are requested to take Mathura Road,Ashram and DND and those coming from Badarpur side take Ashram Chowk.

