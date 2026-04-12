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दिल्ली वालों को नहीं झेलना पड़ेगा घंटों का जाम! 2026 तक मेट्रो और डबल-डेकर फ्लाईओवर बदल देंगे शहर की रफ्तार

दिल्ली में मेट्रो और फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स को तेज गति से पूरा किया जा रहा है. माना जा रहा है कि दिसंबर 2026 तक कई नए कॉरिडोर चालू होंगे जिससे ट्रैफिक जाम घटेगा.

Published date india.com Published: April 12, 2026 7:01 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
दिल्ली वालों को नहीं झेलना पड़ेगा घंटों का जाम! 2026 तक मेट्रो और डबल-डेकर फ्लाईओवर बदल देंगे शहर की रफ्तार

Delhi News: राजधानी दिल्ली में लोगों को ट्रैफिक से राहत मिलेगी. जाम की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए आने वाले समय में बड़ी राहत मिलने वाली है. राजधानी में मेट्रो और सड़क परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसका मकसद है यात्रा को सुगम बनाना और जाम की समस्या को कम करना है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने इन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं.

दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने के लिए मेट्रो नेटवर्क का विस्तार लगातार जारी है. वर्तमान में दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है और ये शहर की लाइफलाइन बन चुका है. आने वाले सालों में इसमें और विस्तार किया जा रहा है जिससे शहर के दूर-दराज इलाकों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके.

कॉरिडोर पर तेजी से काम जारी

फेज-IV के तहत कई महत्वपूर्ण कॉरिडोर पर तेजी से काम जारी है. इनमें कुछ सेक्शन पहले ही शुरू किए जा चुके हैं, जबकि बाकी हिस्सों को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है. इन नए रूट्स के शुरू होने से दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा.

प्रोजेक्ट्स में क्या कुछ शामिल?

इन प्रोजेक्ट्स में मजलिस पार्क से आरके आश्रम, तुगलकाबाद से एरोसिटी और कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से दीपाली चौक जैसे कॉरिडोर शामिल हैं. ये सभी रूट्स शहर के घनी आबादी वाले इलाकों को जोड़ेंगे और रोजाना लाखों यात्रियों को सुविधा प्रदान करेंगे.

सड़क और फ्लाईओवर पर जोर

मेट्रो के साथ-साथ सड़क और फ्लाईओवर परियोजनाओं पर भी जोर दिया जा रहा है. खासतौर पर डबल-डेकर फ्लाईओवर का निर्माण एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है, जिसमें ऊपर मेट्रो और नीचे सड़क यातायात चलेगा. इससे जमीन का बेहतर उपयोग होगा और ट्रैफिक दबाव कम होगा.

साउथ दिल्ली में भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है. एमबी रोड पर बन रहे फ्लाईओवर और अंडरपास से इस इलाके में ट्रैफिक की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है. हालांकि, इन परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण, पेड़ों की कटाई और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण कुछ चुनौतियां सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि इन्हें जल्द सुलझा लिया जाएगा.

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Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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