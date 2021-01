Delhi Traffic Update: नए कृषि कानून (New Farm Law 2020) के विरोध में किसानों का प्रदर्शन (Farmers Protest) जारी है. कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान दिल्ली-NCR में ट्रैक्टर रैली (Tractor Rally) निकाल रहे हैं. किसानों द्वारा रूट बदले जाने की वजह से ट्रैक्टर परेड में जमकर हंगामा हो रहा है. इस बीच दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक अलर्ट (Delhi Traffic Update) जारी कर लोगों से कुछ रास्तों पर न जाने की सलाह दी है. Also Read - लाल किले पर प्रदर्शनकारियों ने फहराया निशान साहिब-किसान संगठनों का झंडा, प्रदर्शनकारी बने हुड़दंगी

Please avoid NH 44, GTK road, outer ring road, Signature Bridge, GT road, ISBT ring road, Vikas Marg, ITO, NH 24, Nizammudin Khatta, Noida link road, Peeragarhi & Outer Delhi, East & West Delhi border areas due to ongoing farmer protests: Delhi Traffic Police

— ANI (@ANI) January 26, 2021