E20 पेट्रोल के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे ट्रांसपोर्टर्स, 4 अगस्त को संसद घेरने की तैयारी

E20 Petrol: दिल्ली के ट्रांसपोर्ट संगठन 4 अगस्त को E20 पेट्रोल के खिलाफ संसद मार्च करेंगे. संगठन E20 को एकमात्र विकल्प बनाने का विरोध करते हुए दूसरे ईंधन विकल्प देने की मांग करेंगे.

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E20 Petrol Controversy (iMAGE: ians)

E20 Petrol: दिल्ली के ट्रांसपोर्ट संगठन अब E20 पेट्रोल के खिलाफ आवाज उठाने की तैयारी में हैं. दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में कई ट्रांसपोर्ट संगठन 4 अगस्त को संसद की ओर मार्च निकालेंगे. इस प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा E20 ईंधन है. ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि सरकार को E20 पेट्रोल को लोगों के लिए एकमात्र विकल्प नहीं बनाना चाहिए. उनका मानना है कि वाहन मालिकों और ड्राइवरों को अपनी जरूरत और वाहन के हिसाब से ईंधन चुनने का विकल्प मिलना चाहिए. संगठन E20 को लेकर सामने आ रही परेशानियों पर सरकार और सांसदों का ध्यान खींचना चाहते हैं.

‘सांसदों को जगाने की कोशिश करेंगे’

दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने कहा कि 4 अगस्त को संसद मार्च निकालकर सांसदों को इस मुद्दे पर जागरूक करने की कोशिश की जाएगी. उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों से वाहनों में E20 और ईथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर समस्याओं की बातें सामने आ रही हैं. ट्रांसपोर्ट संगठनों का कहना है कि इस मुद्दे पर सरकार को वाहन मालिकों और ड्राइवरों की चिंताओं को भी सुनना चाहिए. उनका कहना है कि E20 को लेकर जो भी दिक्कतें हैं, उन पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, ताकि लोगों को आगे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

प्रदर्शन पूरी तरह गैर-राजनीतिक होने का दावा

संजय सम्राट ने साफ किया कि 4 अगस्त को होने वाला संसद मार्च किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा नहीं है. उन्होंने ‘ई-20 जनता पार्टी’ और ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) से भी अपने संगठन की दूरी साफ की है. उनका कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स का यह प्रदर्शन पूरी तरह गैर-राजनीतिक है और इसका किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है. इस मार्च के जरिए संगठन सिर्फ E20 ईंधन से जुड़े अपने मुद्दों को सरकार और सांसदों के सामने रखना चाहते हैं. ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करना नहीं, बल्कि वाहन चालकों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े लोगों की चिंताओं को सामने लाना है.

E20 को एकमात्र विकल्प बनाने का विरोध

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिश सभरवाल ने भी E20 को लेकर सरकार से विकल्प देने की मांग की है. उन्होंने कहा कि सरकार को E20 पेट्रोल को लोगों पर एकमात्र विकल्प के तौर पर नहीं थोपना चाहिए. यात्रियों, वाहन मालिकों और ड्राइवरों को अपनी जरूरत के अनुसार ईंधन चुनने का मौका मिलना चाहिए. उनका कहना है कि फिलहाल लोगों के पास पर्याप्त विकल्प नहीं हैं. हरिश सभरवाल ने 4 अगस्त के संसद मार्च का समर्थन किया है. हालांकि, ट्रांसपोर्ट संगठनों की ओर से अभी किसी तरह की हड़ताल का ऐलान नहीं किया गया है. प्रदर्शन के जरिए सरकार से E20 को लेकर नीति पर दोबारा विचार करने और लोगों को दूसरे विकल्प देने की मांग की जाएगी.

सोशल मीडिया आंदोलन के बाद बढ़ा विरोध

E20 पेट्रोल के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स के संसद मार्च की घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब सोशल मीडिया पर भी E20 के खिलाफ एक ऑनलाइन आंदोलन चर्चा में है. ‘ई-20 जनता पार्टी’ नाम से चल रहा यह आंदोलन पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हुआ है. यह आंदोलन भी E20 ईंधन को लेकर लोगों की चिंताओं और विरोध को सामने ला रहा है. हालांकि, ट्रांसपोर्ट संगठनों ने खुद को इस ऑनलाइन आंदोलन से अलग बताया है. 4 अगस्त को होने वाला संसद मार्च अब E20 पेट्रोल को लेकर बढ़ती बहस का एक अहम हिस्सा बन सकता है. ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि सरकार को ईंधन नीति बनाते समय वाहन चालकों, यात्रियों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े लोगों की समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए.